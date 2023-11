Brouci se po rekordních 54 letech vyšvihli do čela hitparády

The Beatles se svou poslední písní Now and Then, kterou dotvořila umělá inteligence, ovládli britský žebříček singlů. Nejslavnější popová kapela historie tak desítky let po svém rozpadu stanovila nový rekord, pokud jde o dobu, po níž se do čela žebříčku vrátila. Podařilo se jim to po 54 letech.

Now and Then je 18. písní The Beatles na první pozici britského žebříčku UK Singles Chart. Sedmnáctou byl song The Ballad of John and Yoko, která takto uspěla v roce 1969.

„Brouci“ překonali rekord Kate Bushové, která britský žebříček znovu ovládla loni po 44 letech, a to s písní Running Up That Hill z roku 1985. Ta si našla nové posluchače díky mysterióznímu seriálu Stranger Things z produkce streamovací služby Netflix. Předtím Bushová posluchače takto uhranula jako 19letá v roce 1978 svým debutovým singlem Wuthering Heights.

Baladu ve středním tempu Now and Then složil John Lennon ke konci 70. let minulého století. Díky umělé inteligenci se podařilo separovat Lennonův hlas od klavírního doprovodu z původní Lennonovy demonahrávky. Přidáním záznamu kytary George Harrisona z roku 1994 a nově nahraného doprovodu dosud žijících členů The Beatles, Paula McCartneyho a Ringa Starra, vznikla údajně definitivně poslední vydaná píseň The Beatles.

McCartney je z jejího úspěchu nadšený. „Rozum mi to nebere. Jsem z toho paf. Je to pro mě i velmi emocionální chvíle. Miluji to!“ cituje hudební legendu agentura Reuters.