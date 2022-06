Nespokojenost s Johnsonovou vládou? Konzervativci prohráli doplňovací volby ve dvou obvodech

Ve sněmovně tak ztratí oba mandáty, o jedno křeslo si polepší labouristé, kteří zvítězili v obvodě Wakefield, a liberální demokraté, které si připsali vítězství v obvodě Tiverton a Honiton, uvedla agentura Reuters.

Premiér Boris Johnson již oznámil, že výsledek doplňovacích voleb nic nezmění na jeho setrvání ve funkci. Předseda Konzervativní strany Oliver Dowden ohlásil svou rezignaci. Podle opozice ale hlasování ukazuje na nespokojenost voličů s vládou.

Výsledek v obvodě Tiverton a Honiton také podle agentury Reuters svědčí o hluboké nespokojenost voličů s vládou Borise Johnsona. Oblast patřila k těm, kde Konzervativní strana mívala jasnou převahu. V minulých volbách tam zvítězila o 24 000 hlasů a její zástupce získal třikrát více preferencí než za ním druhý kandidát z Labouristické strany.

Zástupce liberálních demokratů Richard Foord v obvodě zvítězil nad zástupkyní konzervativců o 6000 hlasů. „Pro Borise Johnsona nastal čas odejít a udělat tak hned,“ uvedl Foord. „Jedná se o historický úspěch liberálních demokratů a obrovskou ránu pro konzervativní poslance, kteří podporují Borise Johnsona,“ prohlásila strana o svém úspěchu.

Wakefield patřil dlouhodobě k baštám Labouristické strany, kterou ale v obvodě v uplynulých volbách porazili konzervativci. Vítěz doplňovacích voleb Simon Lightwood prohlásil, že „lidé ve Wakefieldu i ve zbytku země jsou unaveni podvody a nepoctivostí vlády“. Lightwood zvítězil s rozdílem zhruba 5000 hlasů. K volbám přišlo na 40 procent voličů.

Předseda Konzervativní strany Dowden po prohře ohlásil svou rezignaci. „Nemůžeme se chovat, jako by se nic nedělo. Někdo na sebe musí vzít odpovědnost a došel jsem k závěru, že za těchto okolností není správné, abych setrval ve funkci,“ uvedl v rezignačním dopise adresovaném Johnsonovi Dowden. Dodal, že příznivce konzervativců trápí a zklamaly „nedávné události“.

Podle šéfa opozičních labouristů Keira Starmera hlasování ukázalo, že země ztratila důvěru v konzervativce. „Výsledek je jasným hodnocením Konzervativní strany, které došly myšlenky i síly,“ uvedl.

The Conservatives suffered a net loss of almost 400 councillors as a day of vote counting delivered a bruising set of local election results for Boris Johnson https://t.co/rgy7KVzfWi