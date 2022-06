Aktualizováno: Britský nejvyšší soud dal zelenou deportacím migrantů do Rwandy

(AKTUALIZOVÁNO, 15:32) První letoun s několika migranty má z Británie odstartovat ještě dnes, což potvrdila i britská ministryně zahraničí Liz Trussová.

Británie je odhodlaná začít uskutečňovat kontroverzní a široce kritizovaný plán deportovat do Rwandy migranty, kteří do Spojeného království přišli nelegálně. Už předchozí rozhodnutí soudů dala takovým letům zelenou.

Příslušný zákon, který začal platit v dubnu, vládě umožňuje posílat do třetích zemí některé utečence nelegálně vstupující na britské území. Zákon také zpřísnil tresty pro převaděče migrantů.

At around 9:30pm, the first flight deporting migrants from the UK to Rwanda is set to take off.



Just seven people are due to be on it, a Home Office official told us.



Foreign Secretary Liz Truss says it'll be “value for money" even if only one person is.https://t.co/PtUBCKPdCM