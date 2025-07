Británie v září uzná Stát Palestina, pokud Izrael nepřijme kroky k trvalému míru

30. 7. 2025 – 8:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení katastrofální situace v Pásmu Gazy, uzavření příměří a dosažení trvalého míru, uzná Británie v září existenci Státu Palestina, prohlásil dnes britský premiér Keir Starmer.

Současně zdůraznil, že vzkaz teroristům z Hamásu se nezměnil: palestinské hnutí podle něj musí ihned propustit všechny rukojmí, souhlasit s dohodou o příměří, odzbrojit a akceptovat, že se nebude podílet na budoucí vládě v Gaze. Informovaly o tom tiskové agentury či server BBC. Izraelská diplomacie britský plán na uznání palestinské státnosti odmítla.

Starmer doplnil, že konečné rozhodnutí Británie učiní až před zářijovým zasedáním Valného shromáždění OSN, kdy vyhodnotí, nakolik obě strany konfliktu v tomto směru dosáhly pokroku. Pokud by se tak stalo, stala by se Británie teprve druhou západní mocností v Radě bezpečnosti OSN či ve skupině G7, která by uznala Palestinu jako stát. Minulý týden tento záměr oznámila Francie.

Kvůli projednání situace v Pásmu Gazy dnes Starmer mimořádně svolal ministry své vlády v době letních prázdnin, všímají si agentury. V pondělí o věci jednal také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem při jeho návštěvě ve Skotsku. Podle informovaného zdroje agentury Reuters Starmer dnes ještě před tímto oznámením telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Po zasedání vlády Starmer v televizním projevu řekl, že Británie uzná Stát Palestina na Valném shromáždění OSN, "pokud izraelská vláda nepodnikne zásadní kroky k ukončení otřesné situace v Gaze, nebude souhlasit s příměřím a nezaváže se k dlouhodobému mírovému procesu, který oživí vyhlídku na řešení v podobě dvou států."

"A to včetně toho, že OSN bude moci obnovit dodávky pomoci a že bude jasné, že na Západním břehu nedojde k žádné anexi," dodal britský ministerský předseda. Samotná myšlenka dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu je totiž podle něj v současné době ohrožena.

Zdá se ovšem velmi nepravděpodobné, že by Netanjahuova vláda dokázala splnit podmínky, které se dotýkají nejcitlivějších otázek konfliktu, píše AP. Netanjahu, jehož vládní koalice závisí na podpoře dvou krajně pravicových stran, odmítá dvoustátní řešení jak z nacionalistických, tak bezpečnostních důvodů.

Izraelské ministerstvo zahraničí britský plán zásadně odmítlo. "Změna postoje britské vlády v této době, v návaznosti na krok Francie a vnitropolitické tlaky, představuje odměnu pro Hamás a poškozuje úsilí o dosažení příměří v Gaze a rámce pro propuštění rukojmích," uvedl resort na síti X.

K uznání Palestiny jako státu vyzvalo v dopise Starmerovu vládu přes 250 z 650 zákonodárců britské dolní sněmovny, připomněla AP.

Británie myšlenku nezávislého palestinského státu existujícího vedle Izraele dlouhodobě podporuje, ale až dosud tvrdila, že jeho uznání by mělo být součástí vyjednaného dvoustátního řešení konfliktu. Tlak na formální uznání palestinské státnosti přitom v poslední době sílí. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden oznámil, že se Francie stane první západní velmocí, která v září uzná Stát Palestina. Ten nyní uznává více než 140 zemí světa včetně asi tuctu evropských států.