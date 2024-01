Bratři mají 15 nominací na Českého lva

Nejvíce nominací na Českého lva za rok 2023, celkem 15, získal film Bratři. Snímek režiséra Tomáše Mašína líčí historii odbojové skupiny bratří Mašínů a jejich útěku do Západního Berlína. S počtem 12 nominací následuje detektivní dobový film režiséra Matěje Chlupáčka Úsvit, který se věnuje tématu nejednoznačného pohlaví. Po osmi nominacích mají na svém kontě sci-fi režiséra Roberta Hloze Bod obnovy a černá komedie Přišla v noci, společné režijní dílo Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara. Výsledek prvního kola hlasování svých členů dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie.

Nejvíce nominací na Českého lva za loňský rok, celkem 15, získal film Bratři. Snímek režiséra Tomáše Mašína líčí historii odbojové skupiny bratří Mašínů a jejich útěku do Západního Berlína. S počtem 12 nominací následuje detektivní dobový film režiséra Matěje Chlupáčka Úsvit, který se věnuje tématu nejednoznačného pohlaví. Po osmi nominacích mají sci-fi režiséra Roberta Hloze Bod obnovy a černá komedie Přišla v noci, společné režijní dílo Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara. Výsledek prvního kola hlasování svých členů dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).

Ceny předají pořadatelé 9. března v pražském Rudolfinu. Slavnostním ceremoniálem provede Marek Eben.

Do závěrečného klání o sošku Českého lva postoupilo 26 titulů v 19 statutárních kategoriích. Režisér Mašín bodoval se sedmi nominacemi i s psychologickým filmem s kriminální zápletkou Němá tajemství. Sedm nominací má také tragikomedie Petra Slavíka Tancuj Matyldo. Šest nominací získal televizní seriál Jana Pachla Volha. V kategorii nejlepší celovečerní hraný film roku 2023 mohou sošku Českého lva získat filmy Bratři, Němá tajemství, Přišla v noci, Tancuj Matyldo a Úsvit. Stejná pětice filmů má i nominace v kategorii nejlepší režie.

Akademici už dříve snímek Bratři nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se však nedostal.

Snímek Přišla v noci uspěl letos také v nominacích na Ceny české filmové kritiky, kde může získat ocenění jako nejlepší film, za režii, scénář a pro nejlepšího herce a herečku (Jiří Rendl a Simona Peková). Pořádající Sdružení české filmové kritiky vítěze vyhlásí 3. února.

Při dnešní nominační tiskové konferenci cen ČFTA předali zástupci akademie i nestatutární ceny Českého lva. Cenu za nejlepší filmový plakát obdrželi Robert V. Novák a Zuzana Burgrová za výtvarný návrh filmu Němá tajemství. Cenu filmových fanoušků, udělovanou ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem Česko-slovenské filmové databáze, získal vědeckofantastický snímek s kriminální zápletkou Bod obnovy, který na portálu ČSFD obdržel hodnocení nadprůměrných 75 procent.

„Je to velká čest a máme hroznou radost. Když jsme ten film dělali, tak jsme samozřejmě doufali, že bude oceněn i divácky. Myslím, že jsme se snažili udělat něco, co tady ještě nebylo, diváci to ocenili a dává nám to další energii do budoucna,“ řekl ČTK režisér Hloz.

Oznámeny byly také nominace na nestatutární Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Získat ji mohou animované filmy Deniska umřela režiséra Philippa Kastnera a Electra režisérky Darji Kaščejevové (Daria Kashcheeva), které jsou zároveň nominovány v kategorii nejlepší animovaný film. Uspět mohou i krátké filmy Doprovázení režiséra Vojtěcha Konečného, Jsme v tom spolu (Anna Wowra) a Osmý den (Petr Pylypčuk). Snímky Jsme v tom spolu a Osmý den mají i nominaci v kategorii nejlepší krátký film. Ocenění pro začínající tvůrce je spojené s finanční odměnou ve výši 100 000 korun.

O nominacích 31. ročníku cen Český lev hlasovalo 195 filmových profesionálů z celkového počtu 380 členů ČFTA, kteří hodnotili 33 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů vybraných komisí sestavenou ze členů akademie z celkového počtu 31 snímků, osm animovaných filmů a také deset krátkých filmů. Dále akademici hodnotili šest televizních filmů nebo minisérií a 14 seriálů, které byly uvedeny na televizních obrazovkách nebo na internetu.