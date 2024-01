Němečtí zemědělci pohrozili dalšími protesty, vypískali ministra financí

Pokud vláda nezmírní daňovou zátěž zemědělců, budou protesty pokračovat. Dnes to na velké demonstraci v Berlíně proti chystaným vládním škrtům prohlásil šéf Svazu německých zemědělců (DBV) Joachim Rukwied. Před rozzlobené farmáře předstoupil také spolkový ministr financí Christian Lindner, který po celou dobu svého projevu čelil pískotu. Lindner řekl, že rozhořčení zemědělců chápe, ale že on jako správce rozpočtu odmítá další zadlužování, které by bylo i na úkor farmářů.

„Vypadni, vypadni!“ pokřikoval na Lindnera dav tisíců demonstrantů, který se dnes shromáždil u Braniborské brány v centru německé metropole. Pískot a výkřiky nesouhlasu se pokusil Rukwied utišit. „K demokracii patří respekt a ochota naslouchat,“ řekl předák zemědělců. Lindner na úvod zemědělcům poděkoval za to, že dnešní den a i celý předchozí týden protestů se obešly bez násilností. „Mnozí se toho obávali. Já jsem z toho měl také strach,“ řekl. „Dnes vám mohu říci, že váš protest je oprávněný a že je mírumilovný,“ uvedl. Poznamenal, že vidí značný rozdíl mezi demonstranty a klimatickými aktivisty z hnutí Letzte Generation (Poslední generace). „Zatímco klimatičtí aktivisté Braniborskou bránu, symbol jednoty Německa, pošpinili, vy jste jí vzdali hold,“ dodal. Ministr financí za hlasitého pískotu a křiku demonstrantů vysvětloval zemědělcům, že není jiná cesta než pokračovat v úsporách. „Jsem správce peněz daňových poplatníků, což jste vy. Jsou to tedy vaše peníze,“ řekl s tím, že nemůže přistoupit k dalšímu zadlužování Německa. „Všichni musíme odvést svůj díl. Slyšíte, i vláda,“ řekl Lindner. Jako příklad uvedl, že zastavil stavební plány na rozšíření ministerstva financí. Stavba by podle dřívějších odhadů vyšla až na 800 milionů eur (19,8 miliardy korun). Projev Lindner ukončil prohlášením, že zemědělcům žádné nové úlevy dnes nabídnout nemůže, jen spolupráci. Apeloval rovněž na Němce, aby upřednostňovali v obchodech německé zboží před levnějším dovozem. Rukwied, který k demonstrantům hovořil před Lindnerem, varoval, že pohár trpělivosti přetekl. „Čeho je moc, toho je příliš,“ prohlásil. „Stáhněte návrhy na zvýšení daní a my pak stáhneme traktory z ulic,“ zdůraznil. Varoval, že protesty budou pokračovat, pokud vláda zemědělcům neustoupí. Rukwied už dříve prohlásil, že úsporná opatření vlády včetně konce daňových výhod budou pro zemědělce znamenat zátěž ve výši jedné miliardy eur (24,5 miliardy korun). Vláda následně škrty v zemědělství částečně přehodnotila a rozhodla se zachovat daňové osvobození zemědělských vozidel. Na skončení podpory dieselu pro zemědělce ale trvá, přistoupila ovšem k postupnému snižování dotací tak, aby skončily do roku 2026 a ne už letos. Mohlo by vás zajímat Německý kancléř Scholz varoval před vlivem extremistů na protesty zemědělců

