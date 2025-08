Bizarní důvod sesterského sporu: Ornella a Charlotte jsou na nože kvůli úplné absurditě

6. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Ve středu sporu stál nebohý, za nic nemohoucí pes.

V rodině Štikových už proběhlo tolik sporů, že by si ze snahy sledovat všechny dějové linky a všechna souběžná dramata musel dát dva aspiriny i Umberto Eco.

Nejnovější rovina: Čerstvý spor sester Charlotte a Ornelly, které na sebe poštěkávají skrz noviny i sociální sítě. Palbu přitom začala Ornella, která se do Charlotte opřela v podcastu, který vyrábí s kamarádkou Agátou Hanychovou.

A katalyzátorem všeho byl podle všeho... Psí výkal.

Charlotte přitom Ornellu nejdřív navštívila a nic nenasvědčovalo žádnému dramatu: „Ta návštěva z mé strany byla taková příjemná. Já jsem to vnímala tak, že to náš vztah ještě posílilo. No ale pak přišla taková nečekaná zpráva, její vyjádření, což mě celkem zklamalo,“ popsala Charlotte pro eXtra.cz.

Ornella se pak obula do Charlottina vzhledu a označila ji za lenocha, za což prý mohl onen zmiňovaný exkrement.

„Jak chceš pochopit nepochopitelný? I kdybych tam přišla v sebehorším stavu, tak sestra má dát podporu, a ne řešit, jestli mám na botě kus hovna, s prominutím,“ hlásila Charlotte.

„Když jsem jí volala, co to mělo znamenat, tak mi řekla, že mám novýho psa, Barbie. A Barbie nechala hovínko pod stolem, takže proto to udělala,“ prozradila.

Charlotte nicméně i přes spor o psí lejno neláme nad sestrou hůl, jen by prý propříště uvítala více taktu.