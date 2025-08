Ministerstvo nemělo přijímat bitcoinový dar, uvedl bývalý koordinátor Uhlíř

6. 8. 2025 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici.

Uvedl to bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř v prohlášení, které dnes poskytl ČTK. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Uhlíř předčasně ukončil spolupráci s ministerstvem minulý týden. V dnešním sdělení uvedl, že během své práce pro ministerstvo dospěl k závěru, že tehdejší ministr Blažek a jeho spolupracovníci neměli nabídku bitcoinů od podnikatele Tomáše Jiřikovského přijmout.

"Nabídka význačného daru, jehož uskutečnění závisí na konkrétním rozhodnutí soudu, má být nepřijatelná. Kdo je obdarován, není svobodný," míní Uhlíř. Ministerstvo mělo podle Uhlíře dar odmítnout, protože jeho přijetí mohlo ohrozit důvěru veřejnosti v nezávislé fungování české justice. Další důvody, proč ministerstvo nemělo kryptoměny přijímat, jsou podle něj "právně-technického charakteru". Věří, že se objeví v auditorské zprávě, kterou ministerstvo zadalo.

Uhlíř také potvrdil, že po ukončení závazků s ministerstvem nevypracuje závěrečnou zprávu o svých zjištěních. Ministryně Eva Decroix (ODS) přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení jeho angažmá uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat.

Decroix dnes na Uhlířovo prohlášení reagovala slovy, že mu tlumočila požadavek koaličních partnerů na sepsání zprávy. "Právě s ohledem na nezávislost pana koordinátora nicméně nemám žádnou politickou kompetenci ovlivnit jeho kroky a jeho rozhodnutí," uvedla. Uhlířovi poděkovala za "jeho podporu a pomoc při nastavovaní všech procesů".

Uhlířovo vyjádření i dosavadní zjištění auditorské firmy podle bývalého ministra Blažka nezávisle na sobě potvrdila, že uzavření darovací smlouvy nebylo porušením žádného právního předpisu. Ostatní jsou jen etické a spekulativní osobní názory a nic nového nepřinesly, míní Blažek.

Také externí auditorská firma Grant Thornton v první části zprávy zveřejněné minulý týden dospěla k závěru, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar. Vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle auditora měl úřad před přijetím daru podniknout kroky, které by riziko vyloučily.

Decroix jmenovala Uhlíře koordinátorem 19. června. Dnes Uhlíř uvedl, že právní službu poskytoval podle ústní dohody od 6. června. Zprávu měl odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale už 28. července oznámilo ukončení vzájemné spolupráce - podle Decroix Uhlíř svou misi splnil a další koordinace kroků by byla nadbytečná a nehospodárná, protože by nepřinesla nic nového. Ministerstvo vyplatí Uhlířovi za jeho služby 160.000 korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky.

Ministryně také nejprve uváděla, že Uhlířova zpráva nevznikne, protože by byla duplicitní k vyžádaným právním stanoviskům a zadanému externímu auditu. Později ale řekla, že nemá problém s tím, aby zpráva vznikla a že Uhlíř je k jejímu sepsání připraven. K dopracování a zveřejnění písemné zprávy vyzývali Decroix koaliční partneři.

Decroix dnes uvedla, že veškeré procesy vedoucí k objasnění případu řádně běží. "První část auditu je zveřejněna. Právní stanoviska také. Nepodléhejme prosím předvolební tahanici a respektujme, že nejdůležitější rozuzlení má v rukou policie," sdělila.

Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.