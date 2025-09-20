Billa spustila cenový uragán: základní potraviny i luxusní pití
20. 9. 2025 – 10:24 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Billa platný od 17. do 23. září 2025 přináší řadu nečekaných akcí, které mohou tvrdě zasáhnout vaši peněženku – dobrým způsobem. Máslo za pár desítek korun, čerstvé ovoce v akci, výhodné maso i prémiové nápoje – to vše a ještě víc láká do regálů. Čtěte dál – zjistíte, proč to tentokrát stojí za to.
Máslo, maso, mléčné výrobky – co teď nakoupíte nejlíp
Největší pozornost letáku si hned na první straně vysloužilo máslo 250 g, které je nyní sleva – cena spadla dolů o celých 38 %na36,90 Kč.
Dále tu najdete třeba Schwarzwaldskou šunku 100 g nebo lososový filet v akci, což potěší milovníky ryb. Vepřová panenka vcelku je dalším lákadlem pro ty, kteří si chtějí dopřát něco kvalitního z masa.
Mléčné výrobky – jogurty, smetany ke šlehání, čerstvých sýrů – také zlevněné. Na své si přijdou i majitelé koček: kapsičky pro kočky (24×85 g) jsou výrazně v akci.
Ovoce, zelenina a speciality – vrací se podzimní chutě
Chybu byste udělali, pokud byste minuli oddíl ovoce a zeleniny. Banány, okurka salátová, stejně tak broskve a jablka Golden Delicious zaujmou cenou i čerstvostí.
Zvláštní místo mají dýně – hokkaido, máslová, dokonce sweet dumpling – ideální pro podzimní polévky, pečení nebo i jen jako dekorace. A když se podíváte, kytice podzimní mix či květináče s liliemi a vřesy, to všechno přináší barvu i vůni domů.
Nápoje, sladkosti a doplňkové nabídky – odměna na konci nákupu
Kdo řekne ne prémiovému nápoji, když Laurenza Prosecco DOC 0,75 l kleslo v ceně? Také různé speciality, oleje (řepkový), kapsičky pro zvířata, to vše slevněné. A nezapomnělo se ani na sladkosti – pistácie, kešu, sušené ovoce a jiné ořechy jsou součástí výběru, kdy můžete doplnit zásoby na víkend.
Proč teď nakupovat v Bille?
Leták od 17. do 23. září není jen běžnou nabídkou – je sestavený tak, aby pokryl skoro všechny složky běžné domácnosti: od mléčných výrobků přes maso a ovoce až po sladkosti a doplňky. Pokud plánujete týdenní nákup, teď je čas vytáhnout nákupní seznam a využít, co se dá. Tato akční nabídka totiž může znamenat výrazné úspory – ale jen pokud ji využijete včas.
Závěr: Nepropásněte příležitost – ať už potřebujete doplnit zásoby mléka nebo chcete udělat parádu s dobrou panenkou či světovým vínem. Leták Billa tento týden opravdu stojí za úvahu.