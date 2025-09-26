Billa spustila cenovou bouři: podívejte se, co všechno padlo do slev
26. 9. 2025 – 13:51 | Zprávy | Anna Pecena
Obchodní řetězec Billa od 24. do 30. září 2025 rozdává akce, které dokážou rozpálit i ty nejchladnější nakupující. Brambory za pár korun, levné maso a lahůdky do lednice – tenhle leták prostě nejde ignorovat.
Když se otevře čerstvý leták Billa, zákazníci čekají na jasné hity. Tentokrát se jich sešlo hned několik a stojí za to je vyzvednout. Billa sází na klasiky, které lidé nakupují ve velkém, a doplňuje je o pár atraktivních kousků pro víkendové oslavy.
Brambory, květák a jogurty jako lákadlo
Největší šum vyvolaly brambory konzumní z české farmy – za 6,90 koruny za kilogram jde o cenu, kterou jsme dlouho neviděli. Hned vedle se usmívá květák za 29,90 kus a salát ledový za 16,90 korun. Do košíku si klidně přihoďte i hrozny bílé bezsemenné za 24,90 nebo švestky za 29,90.
Z mléčných výrobků zaujal Florian jogurt za 9,90 korun, který si oblíbí děti i dospělí. Selské čerstvé mléko Olma vychází na 29,90 a smetana ke šlehání na 23,90. Máslo Tatra za 49,90 korun se sice neřadí k historickým rekordům, ale v současné době je to rozhodně dobrá volba.
Maso, uzeniny a pořádný nákup na víkend
Maso je vždy středem pozornosti – chlazené kuře teď vyjde na 59,90 korun za kilo a vepřová plec bez kosti na 74,90. Kdo rád připraví pečínku nebo guláš, neměl by váhat. Milovníci výraznějších chutí ocení špalíček z vepřového krku za 159,90.
Na prkénko se hodí Poličan od Krásna za 23,90, k tomu kousek sýru Eidam Jihočeský za 21,90 a je vystaráno. Pokud plánujete posezení s přáteli, přidejte Bohemia Sekt Brut za 99,90 nebo Božkov Tradiční za 117,90. A kdo dává přednost ostřejšímu, může sáhnout po vodce Božkov za 129,90.
Rychlé svačiny, sladkosti i drogerie
Ne každý má čas stát hodiny u plotny, proto přijde vhod pizza Guseppe od Dr. Oetkera za 59,90. Do batohu dětem klidně přihoďte Tatranky za 16,90 nebo tyčinku Corny Big za 14,90. A aby domácnost fungovala, nesmí chybět ani praktická část nabídky – toaletní papír Zewa Deluxe za 59,90 korun.
Leták BILLA pro období 24.–30. září 2025 tak ukazuje, že řetězec vsadil na jednoduchý, ale účinný recept: levná zelenina, základní mléčné výrobky, maso za férovou cenu a pár kousků, které potěší při oslavách. Pokud chcete opravdu ušetřit, není na co čekat. Tyhle akce mají šanci zmizet z regálů rychleji, než si stihnete vzít nákupní košík.