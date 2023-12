Aktualizováno: Bilance šíleného střelce v Praze: Patnáct mrtvých včetně útočníka, 25 zraněných

Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze si vyžádala 15 mrtvých včetně útočníka a 25 zraněných, z toho 10 těžce. Počet obětí vpodvečer aktualizoval policejní prezident Martin Vondrášek. Totožnost střelce zatím policie nepotvrdila, utrpěl devastující poranění. Pracuje s verzí, že jde o člověka hledaného kvůli úmrtí muže na Kladensku - střelcova otce. Při zákroku proti střelci nebyl zraněný nikdo z policistů ani z ostatních záchranných složek, uvedla policie. Šok a soustrast vyjádřili čeští i světoví politici.

„Z informací, které mám, to byl dopředu promyšlený hrůzný čin, který začal na Kladensku a bohužel skončil tady,“ uvedl Martin Vondrášek na briefingu narychlo uspořádaném poblíž fakulty. Masovou vraždu bude nyní prošetřovat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.

Krátce po poledni obdržela policie informaci o tom, že 24letý muž z obce Hostouň na Kladensku odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život, řekl Vondrášek. O 25 minut později byl v obci nalezený mrtvý otec tohoto mladíka, studenta FF UK. Policie věděla, že mladík by měl být na přednášce v ulici Celetná. Evakuovala proto tamní budovu, střelba se ale následně uskutečnila v jiném objektu školy.

„Zjistili jsme, že v objektu Filozofické fakulty v Celetné ulici má mít ve 14 hodin přednášku. Proto jsme bezodkladně přijeli do Celetné ulice do objektu Filozofické fakulty, kde jsme provedli evakuaci tohoto objektu, kterou jsme ukončili ve 14:22 a prováděli jsme další pátrací úkony po tomto muži. Ve 14:59 jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí,“ uvedl Vondrášek.

V 15:20 přišla od zasahujících policistů informace, že na ochozu školy leží bezvládné tělo střelce. Podle policejního prezidenta spáchal sebevraždu. To, zda ho zasáhla i některá ze služebních zbraní, prokáže pitva. „Z dosavadních prověrek je ten muž pro nás nepopsaný list. Zjistili jsme, že je legálním držitelem několika střelných zbraní. K jeho minulosti nebylo zjištěno vůbec nic závadového,“ řekl. Nic podle něj nenasvědčuje tomu, že střelec měl komplice. Policisté prověřují informaci, že se mladík inspiroval podobným teroristickým činem spáchaným na podzim v Rusku.

Totožnost obětí zatím policie nezná. Nemá informaci o tom, že by hrozilo nějaké další nebezpečí, nemohla ale vyloučit riziko spojené s předměty, které mohly být zanechány ve škole. Proto na místo vyslala pyrotechniky. „V místě na Kladensku prověřujeme i zařízení, které připomíná nástražný výbušný systém,“ dodal Vondrášek.

Neexistuje žádná indicie, že by střelba na FF UK v Praze měla jakoukoli spojitost s mezinárodním terorismem, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Střelbu označil za „bezprecedentně šílený čin, který Česká republika ve své historii ještě nikdy nezaznamenala“.

Rakušan také požádal veřejnost o citlivé chování na sociálních sítích a nesdílení informací z jiných než z oficiálních zdrojů, tedy od policie a ministerstva vnitra. „Objevují se různé nepravdy a spekulace, které mohou policejní práci jenom uškodit a přispět k atmosféře strachu ve společnosti,“ poznamenal. Vnitro později apelovalo na média, aby opakovaně nezveřejňovala jméno pachatele a jeho fotografie. Zkušenosti z podobných případů ze zahraničí totiž ukazují, že tímto způsobem může jeho příběh inspirovat další pachatele.

Na místo přijel ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Motivaci střelce v tuto chvíli nechci komentovat, situaci dále mapujeme. Oceňuji profesionální zásah všech složek. Policie byla na místě v řádech minut. Svoláme tiskový brífink s policejním prezidentem a následně i s premiérem. V tuto chvíli se v žádném případě nedá potvrdit souvislost s vyšetřovaným případem v Klánovicích,“ dodal Rakušan. Vyzval občany, aby respektovali pokyny policie. Situace je vážná, napsal.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) byl shodou okolností v budově, která je poblíž Filozofické fakulty. „Nás tady vlastně policie zavřela, nestihli jsme tento prostor opustit,“ dodal. „Je to tragédie, která se v moderním světě objevuje,“ zmínil s odkazem na četné podobné zprávy z USA. „Vždycky jsme si mysleli, že je to věc, která se nás netýká. Teď se ukazuje, že se bohužel i náš svět mění a i u nás se objevuje problém individuálního střelce.“ Řekl, že nejhorší na tom je, že jsou to věci, které nejsou preventivně řešitelné.

Prezident Petr Pavel vyjádřil hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. Na sociální síti X také poděkoval občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek.

Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 21, 2023

„V tuto chvíli to vypadá, že šlo o čin osamělého střelce, který je nyní již po smrti. Nejedná se tedy o akt mezinárodního terorismu nebo organizované skupiny. Byl jsem ujištěn, že bezpečnostní složky mají situaci plně pod kontrolou a žádné další nebezpečí občanům České republiky nehrozí,“ shrnul předseda vlády Petr Fiala.

Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a PČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 21, 2023

Strašlivá událost, těžko se mi hledají slova. Myslím na oběti střelby, na všechny raněné ale také na všechny studenty, kteří si něčím tak šíleným museli projít.

Jsem z toho naprosto v šoku.



Zároveň bych vás chtěl požádat, abyste respektovali pokyny policie a záchranných složek… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 21, 2023

Představitelé EU, hlavy států jsou zděšeni střelbou v Praze, vyjadřují soustrast

Čelní představitelé Evropské unie a řada hlav evropských států a vlád dnes vyjádřili zděšení, hluboký zármutek a upřímnou soustrast rodinám obětí i celé České republice v reakci na střelbu v budově Filozofické fakulty pražské Univerzity Karlovy.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že je šokována „nesmyslným násilím“. „Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí a celému českému národu,“ uvedla šéfka exekutivy EU na síti X. Upřímnou soustrast rodinám obětí dnešní střelby v centru Prahy vyjádřil i předseda Evropské rady Charles Michel. „Podobné násilí by nemělo mít v našich společnostech místo,“ napsal na sociální síti X.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová uvedla, že je útokem na akademické půdě v Praze hluboce zděšena. „Je srdcervoucí vidět jednu z nejstarších evropských univerzit jako dějiště teroru. V myšlenkách jsem s rodinami obětí a přeji brzké uzdravení zraněným. Evropa stojí při Česku,“ napsala Metsolaová na síti X.

Hlubokou soustrast rodinám obětí, též předsedovi české vlády Petru Fialovi a všem obyvatelům České republiky vyjádřila italská premiérka Giorgia Meloniová. „Znovu zdůrazňujeme, že co nejostřeji odsuzujeme všechny formy násilí, fanatismu a terorismu. Evropa má povinnost reagovat a posílit všechny nástroje k zajištění maximální bezpečnosti svých občanů,“ prohlásila Meloniová na síti X.

„Jsem otřesen hrůznými zprávami, které přichází z Prahy,“ napsal španělský premiér Pedro Sánchez, jehož země předsedá Radě Evropské unie. Sánchez vyjádřil veškerou solidaritu českému lidu a svou soustrast blízkým obětí. „Naše myšlenky jsou s lidmi v Česku,“ napsal na sociální sít X řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který rovněž vyjádřil soustrast příbuzným a blízkým zabitých. „Jsem hluboce šokován tragickou střelbou v Praze,“ uvedl portugalský premiér António Costa.

Šok nad dnešní střelbou na Filozofické fakultě v Praze s více než 15 oběťmi vyjádřili i prezidenti Francie a Rakouska. Šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron na síti X napsal, že zprávu přijal s hlubokým pohnutím a vyjádřil solidaritu s oběťmi a jejich blízkými. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen na síti X uvedl, že je hluboce šokován. Podobně se vyjádřil i rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg.

Bílý dům dnes v reakci na střelbu vyjádřil politování nad „nesmyslným násilným činem“ a uvedl, že Spojené státy jsou připraveny poskytnout Česku potřebnou podporu. Šok z tragické zprávy a soustrast obětem dal najevo také kanadský premiér Justin Trudeau.

Zármutek nad střelbou v Praze a soustrast rodinám obětí dále vyjádřili například francouzská premiérka Élisabeth Borneová, nizozemský premiér Mark Rutte, belgický premiér Alexander De Croo, moldavská prezidentka Maia Sanduová, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, maďarský premiér Viktor Orbán, slovenský premiér Robert Fico, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či německý kancléř Olaf Scholz a další hlavy evropských států či vlád. Soustrast pozůstalým i celému Česku vyjádřil také izraelský prezident Jicchak Herzog. „Jsem hluboce zarmoucen zprávami o masové střelbě v Praze. Posílám soustrast prezidentovi Pavlovi a všem lidem v České republice. Naše myšlenky a modlitby jsou s rodinami, které ztratily své blízké, a modlíme se za brzké uzdravení zraněných,“ napsal Herzog na síti X.

Dnešní útok v budově Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha v Praze, při kterém přišlo o život nejméně 15 lidí a dalších více než dvě desítky byly zraněny a při němž zahynul i pachatel, je třetí nejhorší podobnou události v Evropě za posledních 15 let.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.



I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.



We stand and mourn with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

I was deeply shocked by the heinous shooting that took place at Charles University in #Prague today. Our thoughts and prayers are with the families of the victims! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 21, 2023

Sledujem správy o streľbe na Filozofickej fakulte v Prahe a myslím na všetky nevinné obete, na ich príbuzných a priateľov. Je mi neuveriteľne ľúto, že k takejto tragédii u našich susedov prišlo v predvečer Vianoc, sviatkov pokoja a rodiny.



Vyjadrujem úprimnú sústrasť a chcem… — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) December 21, 2023

Der Anschlag mitten in #Prag trifft Europa im Herzen. Wir sind in Trauer. Unsere Gedanken und unser volles Mitgefühl gelten den Familien und Freunden der Opfer. Upřímnou soustrast Vám všem, @JanLipavsky. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 21, 2023

Uns erreichten erschütternde Nachrichten von mehreren getöteten Menschen an der Universität in Prag. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten. All unsere Solidarität und unser Mitgefühl gilt unseren tschechischen Nachbarn und Freunden in dieser schweren Stunde. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) December 21, 2023

Shocking reports of tragic events in Prague. Innocent people were killed and injured. My sincere condolences to the families of the victims. I wish those injured a speedy recovery. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2023

