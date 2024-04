Biden v souvislosti s íránském útokem ujistil Izrael o neochvějné podpoře USA

Americký prezident Joe Biden v souvislosti s íránským útokem ujistil Izrael, že má neochvějnou podporu Spojených států. Napsal to na svém účtu na sociální síti X po schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost.

"Náš závazek ohledně bezpečnosti Izraele v souvislosti s hrozbami z Íránu a jeho spojenců je neochvějný," uvedl Biden.

Podle The Times of Israel se v brzké době Biden spojí s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Nejmenovaný činitel amerického ministerstva obrany deníku The New York Times, že "v souladu s naším pevným závazkem ohledně bezpečnosti Izraele americké jednotky v oblasti pokračují v sestřelování íránských dronů mířících na Izrael". Americká armáda je podle něho připravená poskytnout další podporu Izraeli i svým jednotkám působícím v regionu.

Bývalý republikánský šéf Bílého domu Donald Trump, který podle všeho bude na podzim proti Bidenovi kandidovat v prezidentských volbách, uvedl, že íránský útok na Izrael ukazuje slabost Spojených států pod Bidenovým vedením.

Írán v sobotu večer zahájil proti Izraeli rozsáhlý dronový a raketový útok, který je podle Teheránu odvetou za nedávný úder proti íránskému konzulátu v Damašku připisovaný Izraeli. Jde o první útok, který Írán podnikl proti Izraeli přímo ze svého území. Íránský režim dlouhodobě označuje Izrael za svého úhlavního nepřítele.

Americký prezident Joe Biden na dnešek svolal jednání šéfů států skupiny G7, která sdružuje hospodářsky nejvyspělejší země světa. Bílý dům to oznámil dnes nad ránem SELČ po Bidenově telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, s nímž se spojil kvůli rozsáhlému íránskému útoku na Izrael.

"Svolám ostatní lídry zemí skupiny G7, abychom koordinovali jednotnou reakci na íránský bezostyšný útok," řekl Biden. Dal znovu najevo, že tento čin Teheránu "tím nejrozhodnějším způsobem odsuzuje" a že americká armáda pomohla Izraeli sestřelit "skoro všechny" drony a rakety vyslané na Izrael. USA platí za největšího spojence Tel Avivu.

Šéf Bílého domu také řekl, že Spojené státy nezaznamenaly žádný útok na americké jednotky nebo objekty v regionu, ale že zůstávají bdělé vůči všem hrozbám.

Írán v noci na dnešek podnikl proti Izraeli rozsáhlý raketový a dronový útok, který je podle Teheránu reakcí na nedávný úder proti íránskému konzulátu v Damašku. Izrael se sice k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

Kvůli íránskému útoku na Izrael hovořil také izraelský ministr obrany Joav Galant se svým americkým protějškem Lloydem Austinem, uvedly The Times of Israel. Podle Gallantovy kanceláře izraelský ministr Austina "informoval o izraelských obranných akcích proti íránskému útoku" a poděkoval mu za to, že Američané stojí po boku Izraele. Řekl mu, že izraelská armáda zůstává v nejvyšší pohotovosti kvůli možným dalším pokusům o útok.

Spojené státy budou proti jakékoliv odvetě Izraele proti Íránu za jeho noční útok, řekl dnes podle nejmenovaného zdroje serveru Axios americký prezident Joe Biden izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Podle Bidena si Izrael dnes v noci připsal vítězství, protože Írán na jeho území nezasáhl žádný cenný cíl. Biden řekl izraelskému premiérovi, že se to stalo díky společnému úsilí Izraele, Spojených států a dalších zemí. Netanjahu podle amerického zdroje, na který se odvolává Axios, odpověděl, že rozumí, když mu Biden oznámil, že nepodporuje odvetnou akci proti Íránu a že Spojené státy se do takové akce nezapojí.

USA platí za největšího spojence Tel Avivu. Podle oficiálního prohlášení Bílého domu Biden na dnešek svolal jednání šéfů států skupiny G7, která sdružuje hospodářsky nejvyspělejší země světa. "Svolám ostatní lídry zemí skupiny G7, abychom koordinovali jednotnou reakci na íránský bezostyšný útok," řekl Biden. Dal znovu najevo, že tento čin Teheránu "tím nejrozhodnějším způsobem odsuzuje" a že americká armáda pomohla sestřelit "skoro všechny" drony a rakety vyslané na Izrael.

Šéf Bílého domu také řekl, že Spojené státy nezaznamenaly žádný útok na americké jednotky nebo objekty v regionu, ale že zůstávají bdělé vůči všem hrozbám.

Írán v noci na dnešek podnikl proti Izraeli rozsáhlý raketový a dronový útok, který je podle Teheránu reakcí na nedávný izraelský úder proti íránskému konzulátu v Damašku. Izrael se sice k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

Kvůli íránskému útoku hovořil také izraelský ministr obrany Joav Galant se svým americkým protějškem Lloydem Austinem, uvedly The Times of Israel. Podle Gallantovy kanceláře izraelský ministr informoval Austina "o izraelských obranných akcích proti íránskému útoku" a řekl mu, že izraelská armáda zůstává v nejvyšší pohotovosti kvůli možným dalším pokusům o útok.

Austin podle agentury Reuters vzkázal Teheránu, aby okamžitě zastavil další možné útoky. Spojené státy si válku s Íránem nepřejí, ale "nebudou váhat, pokud půjde o ochranu amerických jednotek v regionu a o podporu izraelské obrany," řekl.