Bezpečnostní rada projednala stavbu Dukovan. Vše směřuje ke spuštění tendru, řekl Fiala

V příštích týdnech se touto otázkou bude zabývat vláda. Fiala to dnes řekl na tiskové konferenci po zasedání kabinetu. Vše podle Fialy směřuje ke spuštění tendru.

„Pokládáme to za velmi důležité i z hlediska toho, co se děje s cenami energií, sestavováním energetického mixu i z hlediska bezpečnostně strategického. Dlouhodobá závislost na Rusku je nepřijatelná,“ uvedl.

Vyhodnocení tendru by mělo být podle Fialy uzavřeno do konce roku 2024, s vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. Zkušební provoz je nutné spustit v roce 2036, řekl Fiala v neděli v České televizi.

Tehdy také připomněl, že výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje mělo být vyhlášeno už za vlády Bohuslava Sobotky, která byla u moci mezi lety 2014 až 2017. Nepodařilo se to ani předchozímu kabinetu Andreje Babiše.

Možnou stavbu brzdily hlavně nejasnosti ve způsobu financování. To by měl nakonec zřejmě plně zajistit stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl za nový jaderný blok zaplatit zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun), někteří experti ale upozorňují na to, že cena bude vyšší.