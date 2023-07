Bavorsko posílí pohraniční policii, ministři zahraničí se shodli na důležitosti otevřených hranic

Bavorsko od srpna posílí početní stav své zemské pohraniční policie, aby mohla provádět četnější namátkové kontroly na pomezí s Českou republikou a Rakouskem. Dnes to oznámil bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, podle kterého bavorská pohraniční policie bude mít každý týden k dispozici až 50 policistů z pořádkových jednotek. Cílem je podle Mnichova boj s nelegální migrací a s převáděči, kteří do Německa mimo jiné přes Rakousko a Česko pašují migranty bez dokladů.

„V srpnu 2023 rozšíří bavorská pořádková policie dodatečnými jednotkami podporu bavorské hraniční policie a to především pro skryté namátkové kontroly,“ řekl Herrmann. „Hlavní důraz budeme klást na boj s nelegální migrací a s převaděči. Kvůli tomu bavorská pohraniční policie úzce spolupracuje se spolkovou policií, která rovněž provádí kontroly v příhraničním prostoru,“ dodal.

Bavorská pořádková policie vypomáhala zemské pohraniční policii už v prvním pololetí letošního roku, za celé toto období jí poskytla asi tisícovku policistů. Herrmann uvedl, že se tato výpomoc osvědčila, proto ji chce rozšířit. „S podporou pořádkové policie se může naše pohraniční policie starat o bezpečnost v pohraničí ještě intenzivněji,“ řekl.

„Se sousedními státy máme v pohraničním a hraničním režimu nastavenou výbornou spolupráci a situaci na hranicích neustále monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme. V případě rychlého nárůstu tranzitní nelegální migrace vzájemná opatření koordinujeme. Vzhledem k letošní situaci na hranicích v tuto chvíli neplánujeme žádné podstatné změny oproti současnému stavu,“ sdělil ČTK mluvčí českého ministerstva vnitra Ondřej Krátoška na dotaz, zda v souvislosti s dnešním oznámením nechystá česká strana nějaká opatření.

Kvůli migrační krizi posiluje Bavorsko svou zemskou pohraniční policii dlouhodobě, a to nejen personálně, ale také technickým vybavením, jako jsou drony s termovizí. U bavorské pohraniční policie nyní podle Herrmanna slouží asi 820 policistů. O dalších padesát by se měla rozrůst v září a do roku 2025 by měla mít 1000 policistů.

Přes Česko vede jedna z migračních tras, po které do Německa ve velkém počtu proudí migranti bez potřebných dokladů. Braniborsko se Saskem kvůli tomu požadovaly dočasné obnovení stálých hraničních kontrol s Českem a Polskem po vzoru těch, které Německo od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Tyto kontroly nejsou plošné po celé délce hranic s Rakouskem, ale jen na vybraných přechodech. Rozšíření stálých hraničních kontrol spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová odmítla, s Polskem a Českem se ale dohodla na sérii protiopatření včetně četnějších kontrol.

Bavorsko obnovení stálých kontrol nepožaduje. V květnu o tom bavorský premiér Markus Söder ujistil českého ministerského předsedu Petra Fialu při společném jednání v Řezně. Zdůvodnil to tehdy mimo jiné tím, že Česko kvalitně chrání své hranice.

Bavorsko je jedinou německou spolkovou zemí, která má vlastní pohraniční policii. Její fungování je ale úzce provázáno se spolkovou policií, která má v Německu na starosti ostrahu hranic.

Ministři zahraničí ČR a Německa se shodli na důležitosti otevřených hranic

Dobré sousedské vztahy jsou základním pilířem české zahraniční politiky. ČR s Německem má nejlepší vztahy v novodobé historii, řekl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pohraničním městě Vejprty na Chomutovsku, kde se sešel s německou ministryní Annalenou Baerbockovou (Zelení). Shodli se na tom, že je důležité, aby hranice mezi oběma zeměmi zůstaly otevřené. Baerbocková uvedla, že je ještě co zlepšovat, například při spolupráci zdravotníků.

Na nemožnost využívat služby německého zdravotnictví poukázala dlouholetá starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). „Němci mají nemocnici v Annabergu, který je odtud dvanáct kilometrů, přesto když někdo potřebuje okamžitou pomoc a bojuje o život, tak je vezen do třicet kilometrů vzdálených nemocnic v Kadani nebo v Chomutově nebo pošle operátor vrtulník. Není dohoda mezi zdravotními pojišťovnami. Stejně tak pacienti nemohou k lékaři na druhé straně hranice,“ řekla ČTK.

Výborně naopak funguje podle ministrů spolupráce českých a německých policistů, kteří mají v pohraničí společné hlídky, a hasičů. Problémům v pohraničí by se mělo podle Baerbockové věnovat na podzim česko-německé fórum v Saské Kamenici. „Naše stánky nemohou stát na německé straně, německé na naší, protože máme každý jiná pravidla finančních úřadů. Nemůžeme provozovat společné informační centrum, které stojí na německé straně, protože náš pracovník by musel dostávat denní dietu za pobyt v cizině nebo by musel pracovat za německou mzdu,“ uvedla jako příklad konkrétních problémů Gavdunová.

Ministři zdůraznili nutnost zachovat otevřené hranice. „Naše vláda udělá všechno pro to, aby nemuselo dojít k uzavření hranic,“ uvedl Lipavský. Baerbocková zdůraznila potřebu otevřených hranic pro trh práce. „Otevřené hranice jsou pokladem, o který se musíme starat,“ řekla. „Kontroly nepotřebujeme a v zásadě ani nechceme,“ dodala.

Ohledně války na Ukrajině Baerbocková uvedla, že nejdůležitější je nyní vytrvat v pomoci. „Naší společnou ambicí je stát po boku Ukrajiny, dokud nás bude potřebovat,“ uvedla.

Ministři se dopoledne přivítali na hraničním mostě mezi českými Vejprty a německým Bärensteinem. Tam na ně čekala skupinka demonstrantů, která vyjadřovala pískotem a transparenty v němčině své názory na vojenskou pomoc Ukrajině, boj se změnami klimatu nebo na Evropskou unii. Baerbocková uvedla, že každý má právo vyjádřit svůj názor. Podle ní Evropská unie v časech války jako celek nepochybila.