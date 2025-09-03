Banksy: Umělec, jehož identita fascinuje svět
3. 9. 2025 – 10:10 | Zpravodajství | Alex Vávra
Banksy je nejznámější neznámý umělec světa. Jeho pouliční malby baví, šokují i dráždí, prodávají se za miliony a přitom jejich autor zůstává v anonymitě. Kdo je muž (nebo skupina), který nám už přes dvacet let nastavuje zrcadlo?
Banksy je fenomén, který přesahuje hranice výtvarného umění. Přestože už více než dvacet let patří k nejslavnějším umělcům světa, jeho skutečná identita zůstává záhadou. To, co začalo na konci 90. let jako série nenápadných graffiti na zdech Bristolu, se postupně proměnilo v globální kulturní hnutí. Banksyho práce se dnes objevují na ulicích Londýna, New Yorku, Paříže nebo Gazy a jejich poselství oslovuje miliony lidí.
Jeho rukopis je jasně rozpoznatelný: černobílé šablony doplněné o barevný akcent, humor a ostrou kritiku. Typické jsou motivy dětí s balonky, vojáků s usmívajícími se tvářemi, krysy v oblecích nebo policistů v absurdních situacích. Banksy se nebojí provokovat a jeho hlavním plátnem je veřejný prostor – zdi domů, mosty, ploty, dokonce i opuštěné budovy.
Kontroverze a slavné momenty
Banksy se stal synonymem pro umění, které rozděluje. Na jedné straně stojí obdivovatelé, kteří oceňují jeho odvahu a schopnost jednoduchým obrazem komentovat složité problémy – války, migraci, chudobu nebo konzumní způsob života. Na druhé straně jsou kritici, kteří mu vyčítají, že se stal přesně tím, proti čemu brojí: komerční značkou.
Jedním z nejslavnějších incidentů byla aukce v Londýně roku 2018. Obraz „Girl with Balloon“, jeden z jeho nejsymboličtějších motivů, se prodal za více než milion liber. Sotva zaznělo kladívko, rám ukryl mechanismus, který plátno začal skartovat. Polovina obrazu skončila v cárech, zatímco přítomní nevěřícně sledovali bizarní představení. Banksy tím znovu nastavil otázku: kde končí umění a začíná trh s uměním? Ironií osudu však cena díla po tomto zásahu ještě vzrostla.
Dalším výrazným projektem byl Dismaland – temný „zábavní park“ otevřený v roce 2015. Místo barevných atrakcí návštěvníci našli rozpadlé zámky, pochmurné figuríny a instalace od více než padesáti umělců z celého světa. Park byl alegorií na konzumní kulturu a nefunkčnost moderní společnosti. Podobný ohlas měl i Walled Off Hotel v Betlémě, stojící přímo u kontroverzní izraelsko-palestinské zdi. Banksy jej označil za hotel s „nejhorším výhledem na světě“. Jeho díla se objevují i spontánně – například v roce 2005 v Londýně vytvořil sérii maleb zvířat v klecích, která kritizovala zacházení se zvířaty, nebo v roce 2020 reagoval na pandemii koronaviru motivy krys s rouškami v londýnském metru.
Kdo je Banksy?
Pravá identita umělce zůstává neodhalená a to je možná důležitou součástí jeho kouzla. Spekulace jsou různé. Často se zmiňuje jméno Robin Gunningham, bývalý student z Bristolu, kterého údajně spojují se stopami v Banksyho kariéře. Jiní zase věří, že Banksy není jeden člověk, ale skupina umělců spolupracujících pod jedním jménem. Další teorie míří do hudebního světa: někteří novináři naznačili, že by mohl jít o Roberta Del Naju z kapely Massive Attack, protože se Banksyho díla často objevují ve městech, kde kapela zrovna koncertovala. Je tu ale i varianta, že celá záhada je jen rafinovaně budovaná legenda, která má udržet Banksyho v centru pozornosti.
Ať už je pravda jakákoli, zdá se, že právě anonymita je Banksyho nejsilnější zbraní. Umožňuje mu svobodně tvořit, provokovat i riskovat. Jeho identita je možná tím největším uměleckým dílem – dílem, které fascinuje svět stejně jako jeho šablony na zdech.