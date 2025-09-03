Odhalte tajemství: Čeští senioři našli fígl, jak ušetřit stovky korun za úklid i zahradu – a firmy to nerady přiznávají
3. 9. 2025 – 9:55 | Zprávy | Anna Pecena
Vypadá to jako drobnost, ale pro důchodce může jít o zásadní rozdíl v peněžence. Úklid domácnosti nebo údržba zahrady nebývají levné, a přitom existuje trik, o němž se skoro nemluví. Stačí si pohlídat pár detailů a najednou máte v kapse stovky korun, které by jinak spolykala firma. A právě to je metoda, kterou zkouší čím dál více seniorů – ti chytřejší už si bez ní služby ani neobjednávají.
Skryté slevy, o kterých vám nikdo neřekne
Málokdo ví, že poskytovatelé úklidových a zahradních služeb mají ve svých cenících prostor, s nímž umí kouzlit. Na webu sice najdete jasnou sazbu za hodinu, ale realita je jinde. Pokud zavolá senior a zeptá se na ranní termín, dostane cenu nižší, než když chce odpoledne. Pokud se domluví na pravidelné spolupráci – třeba jednou týdně sekání trávy nebo vysávání bytu – hodina práce rázem zlevní klidně o třetinu.
Zajímavé jsou i tzv. rezidentské slevy. Když bydlíte ve stejné obci jako firma, která úklid poskytuje, často vám neúčtují dopravu. A to už dělá pěkný rozdíl, někdy i 200 korun z každé návštěvy. Přitom se o tom veřejně moc nemluví – firmy se bojí, že by pak musely slevu dávat každému.
Tři jednoduché triky, které fungují
-
Ráno je levněji. Mnohé firmy raději vyjedou dřív a poskytnou lepší cenu, protože pak stihnou více zakázek.
-
Pravidelnost se vyplácí. Čím častější úklid nebo údržba, tím nižší sazba za hodinu. Jednorázové práce jsou paradoxně nejdražší.
-
Domácí půda je bonus. Pokud si najmete někoho přímo z vašeho města, většinou vám odpustí cestovné. Stačí se zeptat, i když to nemají v ceníku.
Proč se o tom mlčí
Firmy se logicky nechtějí chlubit tím, že jejich sazby nejsou pevné. Na web dáte „standardní cenu“ a teprve při osobním jednání zjistíte, že jde usmlouvat klidně o stovky. Senioři, kteří si tohle vyzkoušeli, tvrdí, že měsíčně ušetří sedm až deset stovek – což je pro mnohé částka, za kterou mohou zajít na nákup nebo zaplatit energie.
A co je nejlepší? Nepotřebujete žádnou kartičku ani speciální průkaz. Jde jen o odvahu říct si o slevu. U zahradníků, uklízeček i menších firem je totiž osobní dohoda často víc než tisíc oficiálních programů.
Závěr je jasný: kdo se nebojí zeptat, ten ušetří. Senioři by měli využít toho, že firmy se o zákazníky perou a každý stabilní klient je pro ně zlatý. Tak proč platit plnou cenu, když klidně můžete mít úklid i zahradu levněji?