Šmejdi s půjčkami útočí: důchodcům slibují „výhodný úrok“, ve skutečnosti vás stáhnou z kůže
3. 9. 2025 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena
Stačí podepsat jediný papír a sen o finanční záchraně se promění v noční můru. Senioři po celé republice naletěli na zdánlivě výhodné půjčky a místo klidného stáří čelí dluhové pasti. Přitom existují jednoduché způsoby, jak se ubránit a jak skutečně ušetřit.
Půjčka jako past
Vypadá to nevinně: zazvoní telefon, na druhém konci příjemný hlas. Nabízí rychlou půjčku s „nízkým“ úrokem, peníze hned na účet a minimum papírování. Kdo by v době drahých potravin, energií a léků neuvěřil? Jenže realita je jiná. Ve smlouvě, psané drobným písmem, se ukrývají astronomické poplatky, sankce a úroky, které během pár měsíců narostou na částky, jež nemá šanci splatit ani člověk s vysokým platem. A důchodce? Ten se snadno ocitne v kolotoči exekucí.
Podvodníci často cílí právě na starší lidi. Vědí, že senioři jsou zvyklí důvěřovat, že se neorientují v právnických formulacích a mnohdy se stydí zeptat dětí nebo známých. A spoléhají na to, že důchodce podepíše, jen aby měl klid.
Jak poznat špinavou hru
Typický trik? „Výhodný úrok“ kolem 5 % – ale jen první měsíc. Poté se splátky zvednou na desítky procent. Nebo podmínka, že když zapomenete jedinou splátku, okamžitě naskakují penále. Časté jsou i „poplatky za sjednání“, které ve skutečnosti spolkne většinu půjčené částky.
Pozor také na smlouvy uzavírané na dálku – po telefonu nebo přes pochybný web. Takové dohody jsou téměř vždy nastavené proti vám. Solidní banka nikdy nenabízí půjčku stylem „podepište hned, jinak nabídka padá“.
Jak opravdu ušetřit
První pravidlo: nikdy nepodepisujte nic pod tlakem. Potřebujete půjčit? Jděte za svou bankou, kde máte účet dlouhá léta. Tam vám nabídnou férovější podmínky než anonymní „finanční poradce“ po telefonu.
Druhé pravidlo: pokud se potýkáte s nedostatkem peněz, zkuste nejdřív zjistit, na jaké příspěvky máte nárok – například na bydlení, na energie, na péči. Mnozí senioři si neuvědomují, že stát má pro ně připravenou podporu, a zbytečně hledají řešení v půjčkách.
A třetí pravidlo: poraďte se s rodinou nebo s některou z neziskových organizací, které zdarma radí s financemi. Už samotná konzultace může ušetřit tisíce.
Hlavu vzhůru, peněženku v bezpečí
Podvodníci spoléhají na strach a osamělost. Pokud ale budete obezřetní, nedáte jim šanci. Vždy si vše několikrát přečtěte, ptejte se a nenechte se zahnat do kouta. Každá ušetřená koruna má cenu zlata – a žádná „výhodná“ půjčka od neznámých firem vám klidný důchod nezajistí.