Aktualizováno: Babiš zůstane poslancem i předsedou ANO, Vondrák jako místopředseda končí

Bývalý premiér a neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš zůstane poslancem a také předsedou opozičního ANO. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání předsednictva hnutí. Hlavními tvářemi ANO ale podle něj budou šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová a první místopředseda Karel Havlíček, který nově bude řídit stínovou vládu.

Babiš považuje za důležité dobudovat strukturu hnutí ANO, soustředit se na mladou generaci, hledat nové tváře a připravit se na příští volby. Omezí své mediální a společenské aktivity. „Abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti,“ řekl.

„Konečně jsem pochopil, jak to funguje. Musíte tam být vždycky, když se kliká, jinak jsou v kancelářích. Je to fajn práce, já si to užívám,“ řekl k činnosti v dolní komoře parlamentu Babiš. Uvedl, že nikdy neřekl, že bude rezignovat. „Nebudu tolik aktivní ani mediálně, protože média ze mě tady vybudovala to zlo za ta léta. Takže bude potřeba, abyste se soustředili na nějaký jiný objekt nebo subjekt, to je tak asi jediná změna,“ dodal expremiér.

Babiš hnutí ANO založil v roce 2012, o rok později se subjekt poprvé dostal do sněmovny. Po vládních angažmá v letech 2014 až 2021 je nyní v opozici, se 72 poslanci má nejsilnější poslanecký klub. Babiš je od počátku nepřetržitě předsedou ANO. Letos skončil druhý v prvním kole prezidentské volby, v druhém kole jej porazil bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Předsednictvo hnutí ANO dnes vyhodnotilo zisk zhruba 2,4 milionu hlasů v prezidentské volbě jako skvělý výsledek, uvedl po zasedání Babiš. Hnutí chce podle něj pracovat pro voliče, které ignoruje vláda Petra Fialy (ODS). Babiš vedle vládní pětikoalice kritizoval i šéfy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamuru a ČSSD Michala Šmardu, kteří podle něj zradili zájmy svých voličů přímou či nepřímou podporou Babišova protikandidáta z prezidentské volby Petra Pavla.

Babiš získal v nedávných volbách hlavy státu 2,4 milionu hlasů, bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel ho porazil o zhruba 960 000 hlasů s podporou téměř 3,36 milionu lidí. „Můžeme konstatovat, že zisk 2,4 milionu hlasů je pro ANO skvělý výsledek a jednoznačná motivace pro další práci a obhajobu zájmů této skupiny voličů, jimiž Fialova vláda pohrdá a soustavně je ignoruje,“ konstatoval Babiš.

Zdůraznil, že ANO získalo téměř o milion hlasů víc než ve sněmovních volbách v roce 2021 a o 100 000 více, než dostaly strany nynější vládní pětikoalice. Dokazuje to podle něj, že ANO má potenciál oslovit voliče bez zastoupení v parlamentu. „Ti, kdo tvrdí, že ANO není programově ukotvené, se mýlí nebo vědomě nemluví pravdu. Od počátku jsme protikorupční hnutí a catch-all party,“ řekl.

Kabinet je podle Babiše asociální, pohrdá občany a přehlíží opozici. Nemá podporu většiny lidí, ale o všem rozhoduje a nyní „má i prezidenta“. ANO chce dělat politiku v zájmu seniorů, rodin s dětmi, zaměstnanců, živnostníků, zaměstnavatelů, ale i samoživitelek, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin občanů ohrožených chudobou.

Okamura a Šmarda se podle Babiše nezajímají o své voliče, což se projevilo tím, že jejich zájmy zradili přímou či nepřímou podporou Pavla. „Proto bude hlavním úkolem ANO přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že jedinou politickou silou, která od vstupu do politiky a vlády hájila jejich zájmy a bude je bránit i proti této asociální vládě, je hnutí ANO,“ řekl.

Hejtman Ivo Vondrák skončí jako místopředseda ANO

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák skončí jako místopředseda hnutí ANO. Sám se rozhodl z funkce odejít, řekl novinářům při příchodu na jednání předsednictva hnutí v Praze. Vondrák před prezidentskou volbou podpořil Petra Pavla, protikandidáta šéfa ANO a expremiéra Andreje Babiše. Výhrady měl také ke směřování hnutí. Místopředsedou ANO se stal loni v únoru.

Ivo Vondrák | zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia

Předsednictvo hnutí ANO začalo odpoledne jednat mimo jiné o dalším politickém působení předsedy Andreje Babiše a o jeho neúspěšné prezidentské kandidatuře. Na dotaz, zda bude finální rozhodnutí záviset na dnešní debatě, Vondrák odpověděl: „Implicitně bych řekl, že to (rezignaci) podám v každém případě“.

Vondráka dříve kritizovali například první místopředseda ANO Karel Havlíček a místopředsedkyně hnutí a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová za veřejnou podporu Pavla. Generála ve výslužbě před volbou podpořil také ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura.

Vondrák připustil na serveru iDNES.cz vznik frakce v hnutí. ANO se podle něj odklonilo od původního záměru přivést do politiky osobnosti a dělat politiku pro všechny. Pokud by pro takový přístup nezískal v budoucnosti podporu, nevyloučil svůj odchod z hnutí.

Havlíček na to reagoval tím, že možný vznik frakce není novým tématem. Vondrák s ním podle něj přišel před několika měsíci, nesetkalo se to ale s pozitivní odezvou.

Vondrák do ANO vstoupil v roce 2017, od té doby je také poslancem.