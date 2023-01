Babiš uznal porážku ve volbách, Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) uznal porážku v prezidentských volbách, poblahopřál vítězi Petru Pavlovi. Na tiskové konferenci ve štábu na pražském Chodově mu popřál, aby byl prezidentem všech občanů, vnímal jejich problémy a bojoval za české zájmy.

Babišova tisková konference trvala pouze zhruba 11 minut, prostor pro dotaz dostaly pouze tři redakce, na dva poslední dotazy České televize neodpověděl. Po prvním kole volby byl briefing dlouhý 45 minut, Babiš se při něm ostře vyjadřoval i proti svému protikandidátovi. Tentokrát se výraznějším atakům vyhnul. Na pódiu jej opět doplnili manželka Monika, členové předsednictva ANO nebo spolupracovnice Tünde Bartha.

Babiš řekl, že dosáhl v prezidentské volbě famózního výsledku. Uvedl, že získal víc hlasů než strany pětikoalice v posledních sněmovních volbách. Babiš získal téměř 2,39 milionu hlasů. Podpořilo ho 41,8 procenta voličů. Aktuálně zbývá sečíst půl procenta hlasů.

Šéf hnutí ANO také vyzval své podporovatele, aby přijali jeho prohru. „Jsem přesvědčen, že jste to nebyli vy, kteří dělali ty různé ataky,“ řekl. Zároveň poprosil Pavla, aby vyzval své voliče k uklidnění emocí. „Aby neničili majetek mého nejbližšího týmu, aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují hnutí ANO, nepřicházeli o práci, aby přestalo to násilí,“ uvedl Babiš. Odmítl, že by dělal negativní kampaň.

Expremiér poděkoval své manželce Monice, která podle něj skvěle zvládla dobu prezidentské kampaně, hnutí ANO a svému týmu.

Zapomeňte na Babiše

Prezidentská volba je novou motivací pro ANO, řekl Babiš. ANO je podle něj jediné, které pomáhá lidem. Občany vyzval k volbě nyní opozičního hnutí v příštích volbách do Poslanecké sněmovny.

„Přeju vám svět bez Babiše, zapomeňte na Babiše,“ řekl expremiér. „Zkuste žít bez Babiše, přestaňte ráno vstávat s nenávistí k Babišovi a večer usínat,“ uvedl. Předsednictvo ANO podle něj vyhodnotí kampaň a sdělí občanům další strategii, zasedne 8. února.

Předseda ANO očekává, že ho Pavel jako prezident ke spolupráci osloví, pokud chce společnost spojovat. „Považuji za logické, že prezident republiky by měl jasně definovat, jestli chce mluvit s opozicí, nebo ne,“ poznamenal Babiš.