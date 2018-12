Kvůli Zemanovým výrokům o BIS bude jednat senátní výbor. Ovčáček to zkritizoval

17:40

Český premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že Evropská unie zvýší dynamiku přístupových rozhovorů se Srbskem. Podle něj je začlenění celého Balkánu do unie v zájmu Česka. Řekl to dnes po jednání se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou. Srbská premiérka poděkovala Česku za podporu při jednání o vstupu do EU.