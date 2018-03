Babiš vrací do hry rozdělení ČEZu. Stát by přišel o většinový podíl

Premiér v demisi Andrej Babiš představil způsob, jakým by rozdělil ČEZ. V současné době vlastní stát v energetické společnosti 70 procent akcií prostřednictvím ministerstva financí. V nové podobě by měl mít minoritní podíl, ale dohled nad distribucí, či obchodem. Bývalý ministr financí svoji vizi nastínil na oslavě 25. výročí Hospodářské komory. Důvodem rozdělení ziskové společnosti je odpor malých akcionářů k případné investici do výstavby nového jaderného bloku.