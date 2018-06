Babiš tají své ministry. Hamáček už je nervózní, Němcová si balí

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Zatímco několik dní hýbe českou politikou otázka jmenování Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničí, druhá vládní strana stále nezveřejnila jména svých budoucích ministrů. Předseda hnutí Ano Andrej Babiš sice jednotlivá obsazení prozradil o víkendu prezidentu Miloši Zemanovi, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček se o nich dozví až při dnešní večerní schůzce. Ani většina současných ministrů v demisi stále neví, jestli zůstanou, či nikoli.

"Já bych stál o to, abych se dozvěděl, kteří kandidáti byli nominováni, jaký je tým za ANO. Zatím žádnou oficiální informaci nemáme," uvedl Hamáček. Babiš v neděli proti původním předpokladům jména adeptů na ministry za ANO nezveřejnil. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že s některými dosud nestihl mluvit. Hamáček neví, proč Babiš jména veřejně nesdělil. "Můžu se domnívat, že nestihl ještě se všemi hovořit," řekl.

Dalším tématem jednání s Babišem by podle Hamáčka měly být praktické záležitosti k fungování vlády. Dostat by se mohlo i na záležitosti kolem Pocheho, kterého o víkendu kategoricky odmítla KSČM, ale také prezident Zeman. Babiš kvůli tomu uvedl, že nominanta ČSSD na Hradě nepředloží, aby předešel možné ústavní krizi.

Kauza Poche pokračuje

Hamáček doufá v to, že by mohla věc posunout schůzka Pocheho se Zemanem, která by se měla uskutečnit v pátek či o víkendu. "Šlo mi o to, aby byla šance vysvětlit si některé ty výhrady nebo názory," uvedl. Připomněl, že například argumentace Pocheho hlasováním v Evropském parlamentu, kterou použil předseda KSČM Vojtěch Filip, je falešná, protože Poche hlasoval opačně. "Uvidíme, jak ta schůzka v pátek dopadne. Pokud nebude po víkendu jasno, tak budeme jednat, tady nikdo neodchází od jednacího stolu," řekl Hamáček.

Filip v neděli vyčetl Pochemu, že se postavil proti zájmům Česka, když spolu s dalšími 11 českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, kde Evropský parlament v květnu 2017 vyzval státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Dokument hovořil také o tom, že by Evropská komise mohla v rámci svých pravomocí vést řízení se členskými státy, které migranty nepřijímají, což by mohlo dospět k udělení sankcí.

Poche však v uvedeném hlasování byl proti. "Argument o 12 europoslancích, kteří měli v hlasování poškodit v květnu 2017 zájmy ČR, to je argument Aeronetu a Tomia Okamury a někteří lidovečtí europoslanci ho za to zažalovali. Pro tu rezoluci hlasovali dva čeští europoslanci a nebyl to nikdo z nás," uvedl v neděli Poche v České televizi. Pro rezoluci z českých poslanců hlasovali Luděk Niedermayer (TOP 09) a Stanislav Polčák (STAN).

Zeman dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku. Média připomínají, že Zemanovi může vadit fakt, že Poche před prezidentskými volbami podpořil jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Ministři ortel neznají

S částí ministrů v demisi zatím Babiš o jejich dalším angažmá v nové vládě nemluvil. Výjimkou je ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. Novinářům dnes při příchodu do Strakovy akademie na pravidelné jednání kabinetu řekl, že by se o výsledku Babišových úvah měl dozvědět během pár dnů. S Babišem už pohovor vedl. Předání ministerské agendy tak, aby přešla plynule do rukou sociálního demokrata Petra Krčála, připravuje na ministerstvu práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Němcová patří mezi pět ministrů vedoucích resorty, které mají podle dohody o menšinové vládě připadnout sociálním demokratům. Novinářům řekla, že o své další práci zatím s Babišem nejednala. Odmítla spekulace některých médií, že má zamířit do čela Všeobecné zdravotní pojišťovny. V největší zdravotní pojišťovně nicméně už pracovala a už dříve uváděla, že svoje místo vidí v řízení financí ve zdravotnictví či sociální oblasti.

O pokračování ve funkci Babiš podle jejich slov zatím nemluvil například s ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem, ministrem školství Robertem Plagou či ministryní financí Alenou Schillerovou.

Návrh ministrů za ANO představil Babiš pouze prezidentovi, který se s novými kandidáty hodlá postupně sejít. Odejít z politiky chtějí po ukončení mandátu ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán a ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO). Spekuluje se také o konci ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO), podle některých médií by ji mohl nahradit dosluhující ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).