Babiš: Stát si pronajal letadlo, které vyzvedne 189 lidí v Jordánsku
4. 3. 2026 – 12:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stát si pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO).
Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.
Aerolinky by se podle Babiše měly soustředit především na lidi, kteří už jsou v regionu dotčeném po útocích Spojených států a Izraele na Írán. Mnoho Čechů se podle Babiše hromadí především v Dubaji. Společnost Smartwings by dokázala okamžitě poslat do Dubaje sedm letadel, kdyby měla pro ně dost slotů, uvedl.
Babiš si vzal slovo v úvodu sněmovní schůze, která se má věnovat druhému čtení návrhu státního rozpočtu. Jako neuvěřitelné a skandální označil chování společnosti Ryanair, která se podle něj "vykašlala" na lidi na letišti. Vyzval šéfa irské společnosti Michaela O'Learyho, aby poslal pro lidi letadla, i když chápe, že rád vydělává.
"My se domluvili se Smartwings a pronajali letadlo pro 189 lidí. Čeká k odletu, čekáme na slot. Doufám, že ho dostaneme do dvou hodin," uvedl. Stát podle něj diplomatickou cestou bude také dělat všechno pro to, aby Spojené arabské emiráty přidělily dost slotů pro lety organizované Smartwings. "Zároveň jsem mluvil se zástupci Emirates, znovu je vyzývám - máte v Praze dvě A380, tak je pošlete pro lidi v Dubaji," řekl.
Přednost podle Babiše nyní mají lidé, kteří už v regionu jsou, před lidmi, kteří tam mají přestupovat cestou z jiných destinací. Podotkl, že situace zkomplikuje návrat ze zahraničí i jeho manželce Monice. "Je na Maledivách, pojede na Srí Lanku, potom do Singapuru a možná někdy přistane," uvedl.
Babišovi se za jeho vystoupení dostalo kritiky od předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který řekl mimo jiné, že mu tato komunikace připomíná doby covidové pandemie. Řekl Babišovi, že nemá dělat dispečera, občany v zahraničí má informovat systémem Drozd nebo svolat tiskovou konferenci. O Babišovi také řekl, že dělá ve Sněmovně z vystoupení cirkus.
Premiér se proti Hřibovi ohradil. "Ten pán, který tady vystupoval, trpí anetickou psychózou," řekl mimo jiné. Nejhorší je, že se to nedá léčit, je to ztracený případ, dodal. Pirátům vzkázal, že jejich předseda potřebuje psychiatra. Anetická psychopatie se projevuje nedostatkem empatie nebo lítosti. Babiš také podtrhl, že repatriační lety organizují pouze Česko, Slovensko a Německo. Poukázal na to, že Británie má v regionu 130.000 turistů a nedělá pro ně vůbec nic.
Hřib na Babišovo vyjádření reagoval slovy, že premiér je poslední, kdo by měl označovat lidi nějakými psychiatrickými diagnózami. "Když sám ve volných chvílích mluví s kohoutem," prohlásil. Babiš dělá medvědí službu problematice duševního zdraví, kterou se vehementně ohání, když nejrůznější záležitosti označuje pseudopsychiatrickými termíny, míní Hřib.