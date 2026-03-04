Dnes je středa 4. března 2026., Svátek má Stela
Česko v nebezpečné mlze: Na některých místech je vidět jen pár desítek metrů
zdroj: ChatGPT
Řadu míst republiky zahalil silný mlžný závoj, který byl tentokrát tak hustý, že už se dalo hovořit o nebezpečně snížené viditelnosti. Zbytek země si mezitím užívá jarní slunce.

Odborníci avizovali možný příchod mlžných nocí a rán už před několika dny a zatím se jejích slova vyplňují do puntíku. Včera jsme zažili mlžné ráno a dnešní bylo ještě hutnější.

„Podobně jako včera převládá jasná obloha a i dnes ráno na mnoha místech zejména v Čechách můžeme setkat s mlhou. Ta je někde velmi hustá s dohledností i pod 50 m,“ upozorňují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

Navíc jsme se stále ještě úplně nezbavili zimních nebezpečí: „Mlhy mohou být i mrznoucí, komunikace mají většinou teplotu nad nulou, ale např. mosty mohou být rizikové,“ přidávají varování.

„Teploty jsou nejčastěji mezi +3 až -2 °C, v údolích klesly i níže (např. Velké Chvojno v Ústeckém kraji má kolem -6 °C), mrazové kotliny jsou opět nejchladnější (Jizerka v Jizerských horách a Jelení v Krušných horách mají kolem -8 °C, na Šumavě je až k -10 °C). Tepleji mají vyvýšené polohy, např. stanice Hošťálková, Maruška ve Zlínském kraji přes +6 °C (pro zajímavost stanice Hošťálková v údolí o necelých 300 m níže má téměř o 8 °C chladněji),“ uvádějí teplotní situaci.

„Přes den převládne slunečné a teplé počasí, mlhy se budou postupně zvedat a rozpouštět, ale přeci jen v Polabí by někde mohly opět zůstat po větší část dne a zde bude výrazně chladněji,“ dodávají.

Velmi podobné počasí čekáme i zítra a pravděpodobně i po zbytek týdne. Denní teploty by měly na většině území stoupat k příjemným 13 — 14 °C.

