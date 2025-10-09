Babiš po jednání s Pavlem: Jednání o vládě jde relativně dobře, ale není hotovo
9. 10. 2025 – 13:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo.
Po dnešním zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.
"Jednání budou pokračovat. Snažíme se relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené. Budeme potom pracovat na dalších věcech, na programové shodě a spolupráci i ve Sněmovně," řekl Babiš. Prezidenta dnes informoval o průběhu vyjednávání, další schůzku domluvenou nemají. Personální obsazení vlády či rozdělení ministerstev nechtěl komentovat.
Nechtěl hovořit za prezidenta, zda má nějaké výhrady k Babišovým návrhům. "Pokud má nějaké výhrady, tak určitě vám je sdělí," podotkl předseda ANO. Pokud by Pavel Babiše pověřil jednáním o sestavení vlády a kabinet by poté skutečně vznikl, chtěl by se šéf ANO zúčastnit prosincového zasedání Evropské rady.
Babiš také zopakoval, že ve středu jednala místopředsedkyně ANO Alena Schillerová s předsedy poslaneckých klubů SPD a Motoristů. "Předběžně taky víceméně je tam nějaká dohoda ohledně obsazení výborů," poznamenal.