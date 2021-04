Babiš nemá s Kulhánkem problém. Politologové: Výběr nového ministra jde na ruku Hradu

Premiér Andrej Babiš nemá problém s kandidátem ČSSD na ministra zahraničí Jakubem Kulhánkem. Řekl to dnes Rádiu Z. Spolupráce by podle předsedy vlády mohla být ještě lepší než s jeho předchůdcem v čele české diplomacie Tomášem Petříčkem.

O tom, že sociální demokracie navrhne náměstka ministra vnitra Kulhánka na pozici ministra, rozhodlo v úterý večer grémium strany. Lubomír Zaorálek, který dostal nabídku jako první, zůstane ministrem kultury.

„Pana Kulhánka znám, protože často zastupuje pana ministra vnitra (Jana Hamáčka) na vládě. Myslím, že je to slušný kluk. Já s ním problém nemám,“ řekl Babiš. Předseda ČSSD Hamáček, který je dočasně pověřen řízením resortu zahraničí, mu návrh sdělil v úterý. Zahraniční politika České republiky je podle premiéra jasná. „Jsme zakotvení v NATO, v Evropské unii, to je hlavně moje agenda, Evropská rada,“ řekl. „Myslím, že se nic zásadního nezmění. Myslím, že spolupráce bude ještě lepší mezi mnou a panem novým ministrem, než s předcházejícím,“ dodal.

Kulhánek je dlouhodobým Hamáčkovým spolupracovníkem. Zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany. Kulhánek studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze, magisterský titul má z washingtonské Georgetown University.

Po Kulhánkově nástupu na ministerstvo vnitra média upozornila na jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe, kam nastoupil po odchodu z ministerstva zahraničí. Experti oslovení Hospodářskými novinami to vnímali jako bezpečnostní riziko. „V minulosti jsem působil ve firmě jako externí konzultant a mimo jiné jsem se věnoval analýze investičních projektů a regulačnímu prostředí v EU,“ řekl k tomu tehdy Kulhánek.

Po Kulhánkově nástupu na ministerstvo vnitra média upozornila na jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe. ODS kvůli tomu na twitteru napsala, že Kulhánek není pro ČR dobrou volbou. „Také budí pochybnosti jeho zkouška z ruštiny v Kyjevě, když působil na ministerstvu jako náměstek,“ uvedla strana.

Opozice: Rychlé změny svědčí o rozkladu vlády a ČSSD

Rychlá změna nominace nového ministra zahraničí i výběr náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka svědčí podle opozice o rozkladu vlády a ČSSD, ale také o personální vyprázdněnosti sociální demokracie. Lídři opozičních stran to uvedli na dotaz ČTK. Dění kolem MZV je podle opozičních politiků nedůstojné a snižuje důvěryhodnost celého ministerstva.

Předseda ČSSD Jan Hamáček před pondělním odvoláním Tomáše Petříčka z funkce šéfa diplomacie oznámil, že úřad povede dočasně sám a poté se do jeho čela vrátí Lubomír Zaorálek (všichni ČSSD). Poté, co Zaorálek dal přednost setrvání na ministerstvu kultury a k fungování diplomacie měl výhrady, navrhla sociální demokracie do čela diplomacie Kulhánka.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že změna nominace do 24 hodin svědčí o rozkladu vlády a současném stavu ČSSD. „Je to ale také neuvěřitelný hazard s českou zahraniční politikou. Prosazování zájmů ČR takovéto tahání kandidátů na ministra z klobouku určitě neslouží,“ konstatoval. Doplnil, že Kulhánka nezná, ale zaznamenal některé otazníky kolem jeho osoby v médiích.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nynější „nedůstojná rošáda“ přispívá pouze ke snížení důvěryhodnosti MZV. „Hájení zájmů Číny, komunistické totalitní země, je zřejmě hlavní kvalifikace, na niž dnešní sociální demokracie pod vedením Jana Hamáčka slyší,“ uvedla. Připomněla Hamáčkovo vysvětlení pro odvolání Petříčka, že ČSSD musí mluvit jedním hlasem. „Asi abychom jí rozuměli, musíme se naučit čínsky,“ uvedla. Příchylnost k nedemokratickým východním zemím podle ní nabírá na obrátkách a příští vláda to bude muset okamžitě napravit.

Předseda STAN Vít Rakušan míní, že nejen ANO, ale i ČSSD je personálně vyprázdněná. „Odvolat dobrého ministra a nominovat úředníka bez zkušeností jen dokazuje, že tato vláda je u konce s dechem,“ uvedl. MZV je přitom klíčovým resortem, který by měl být obsazen ne jen lidmi se zkušenostmi, ale především výraznou osobností s autoritou, dodal. „Musí umět odolat tlakům ze všech stran a udržet naši důstojnou zahraniční pozici bez poklonkování k autoritářským mocnostem,“ vysvětlil.

Výběr nového ministra jde na ruku Hradu?

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se domnívá, že výběr náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka do čela resortu zahraničí odpovídá zadání, že nový ministr má jít Hradu víc na ruku. Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze se v posledních dnech zdá, že se vše děje podle přání Hradu. Politologové to dnes uvedli na dotaz ČTK.

Ministrem zahraničí by podle Mlejnka měl být zkušený politik, nikoli náměstek, o němž „do včerejška vědělo jen pár zasvěcenců.“ Kulhánek je dlouhodobým Hamáčkovým spolupracovníkem. Zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany.

To, že Zaorálek do Černínského paláce nechtěl, nepřímo svědčí o tom, že se nehodlal propůjčit k prosazování hradních, to znamená čínských a ruských zájmů, míní Mlejnek.

„Prezident (Miloš) Zeman se na jedné straně snaží maximálně využít čas, který zbývá do voleb, k tomu, aby prosadil co nejvíce ze svých priorit. Na straně druhé se maximálně snaží ovlivnit výsledky voleb, aby po nich neztratil vliv,“ poznamenal Mrklas.

Především Hamáček to podle něj Zemanovi velmi usnadňuje, a to na úkor vlastní politické strany. „Jakub Kulhánek je dle slov Jana Hamáčka jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. Jeho jmenování jde tedy v logice toho počínání. Že byl konzultantem čínské vlivové společnosti, je už jen taková pověstná rudá třešnička na dortu,“ dodal.