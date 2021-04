KSČM ukončila toleranci menšinové vlády Andreje Babiše

KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Novinářům ve Sněmovně to dnes řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Oznámil to premiérovi Andreji Babišovi.

KSČM v hnutí ANO podle Filipa ztratila důvěru. Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Babiš si nemyslí, že konec tolerance bude mít zásadní vliv na rozhodování kabinetu. Řekl to televizi CNN Prima News. Podporu pro zákony bude vláda ve Sněmovně hledat u všech stran.

Pokud by opoziční strany vyvolaly ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro, dodal Filip. Komunisté to sami iniciovat nebudou. „Otázka je, jestli se opozice k tomuto kroku odhodlá, když nás stále kritizují, nebo ne. Ale jinak my budeme samozřejmě ve Sněmovně hledat podporu našich zákonů u celého politického spektra,“ řekl Babiš.

Spor ohledně banky komerčního typu

Jedním z požadavků KSČM v dohodě o toleranci bylo zřízení banky komerčního typu v rukou státu. Babiš podle médií komunistům předložil minulý týden od loňska připravovaný návrh na zřízení národní rozvojové banky. Mohla by vzniknout transformací Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a byla by zaměřena především na úvěrování firem a samospráv.

V materiálu ale podle Filipa nebyla lhůta, jež by garantovala, že ANO může zajistit založení banky do konce volebního období. „A zejména po dnešku, kdy jsme navrhovali (ve Sněmovně) hlasování o zákoníku práce jako o prvním bodu ve třetích čteních, které hnutí ANO nepodpořilo, tak jsme tu důvěru v partnera ztratili zcela,“ řekl předseda KSČM.

Novela zákoníku práce obsahuje též návrh na uzákonění pěti týdnů dovolené, což komunisté požadují. K předloze chtějí svolat mimořádnou schůzi.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek bere postup komunistů za spíše předvolební krok. „Mně to prostě připadá, že KSČM si chce uvolnit ruce pár měsíců před volbami a tohle s tím souvisí,“ řekl novinářům ve Sněmovně.

Například spor ohledně banky komerčního typu v rukou státu podle něj není důvodem ke změně postoje. „V rámci Národního plánu obnovy se rýsuje poměrně velmi zajímavá možnost ČMZRB učinit bankou investiční tím, že dostane vklad třeba deset miliard. To je úplně nová šance vytvořit banku, která by se soustředila třeba na pomoc malým a středním podnikům,“ poznamenal.

„Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry,“ dodal Filip.

Vláda ztrácí důvěru

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura o víkendu řekl, že vláda kvůli kroku KSČM ztrácí důvěru i podporu a nejlepším řešením by byly předčasné volby. ODS loni v říjnu vybídla vládu, aby po skončení nouzového stavu požádala Sněmovnu o vyslovení důvěry. „Tehdy měl ten krok z časových i legislativních hledisek logiku,“ řekl dnes šéf ODS Petr Fiala. Aktuálně je ale ČR v situaci, kdy po zásahu Ústavního soudu není kompletní volební zákon, dodal.

Za podstatné proto Fiala považuje to, aby nejdříve platila novela volebního zákona. „Pak samozřejmě můžeme hledat další řešení, ke kterým patří i předčasné volby,“ uvedl. Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi.

Komunisté podle Filipa budou ve Sněmovně dál postupovat podle vlastního politického programu. „Budeme hlasovat podle toho, co je předloženo, nikoli podle toho, kdo to předložil. Znamená to, že návrhy, které budou v souladu s naším politickým programem, budeme podporovat, ať je předloží hnutí ANO, nebo jiná politická strana,“ doplnil.

Dohodovací řízení s hnutím ANO komunisté vyvolali poté, co kabinet přes jejich nesouhlas poslal armádě deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany zkrácen na podzim. Nesouhlasí ani například s postupem vlády v případě stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany a s některými kroky podnikanými proti šíření epidemie koronaviru.

Politologové: KSČM se snaží distancovat od činnosti kabinetu

Komunisté se vypovězením dohody o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD snaží distancovat od činnosti kabinetu, a získat tak nerozhodnuté nebo některé své bývalé voliče. Myslí si to politologové, které oslovila ČTK. Podle nich ale vláda i bez podpory komunistů vydrží až do řádného termínu voleb. Opozice si uvědomuje, že v případě vyslovení nedůvěry by do hry vstoupil prezident Miloš Zeman, uvedli politologové.

Podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze startuje vypovězením dohody o toleranci další fáze předvolebního boje. „KSČM se tím odpoutá od vlády. Bude pro ně komfortnější, když se zbaví odpovědnosti za kroky kabinetu," uvedl. Klade si ale otázku, jestli postup komunistů není několik měsíců před volbami jen prázdným gestem. „Možná se pokusí nějakým frontálním útokem získat zpět alespoň část voličů, zejména starších lidí. K tomu potřebují mít volné ruce,“ podotkl Mrklas. Komunisté se v aktuálních předvolebních průzkumech pohybují kolem pětiprocentní hranice, která je nutným minimem pro získání poslaneckých křesel.

Také politolog Jan Kubáček míní, že se komunisté potřebují odpoutat od vlády. „Uvědomují si, že v současnosti jejich hodnota roste s tím, když jsou volným radikálem, volnou silou ve Sněmovně, která stejně zůstává konstruktivní opozicí, ale není vázaná mantinely formální spolupráce,“ řekl. Komunisté podle Kubáčka budou mít nyní možnost demonstrovat jistou nezávislost na vládě miliardáře Andreje Babiše a hnutí ANO. Kubáček souhlasí s tím, že KSČM se snaží oslovit voliče, kteří váhají, nebo kteří od nich odešli k jiným stranám. „KSČM bude nyní kritičtější a mám pocit, že se budou chovat hodně jako SPD, v určitých tématech vládu podpoří, ale v řadě témat je budou kritizovat,“ uvedl.

Politoložka Vladimíra Dvořáková je přesvědčená o tom, že komunisté se vypovězením toleranční dohody snaží před volbami vymezit vůči ANO i ČSSD, aby mohli získat protestní hlasy voličů. „Otázkou je, zda se hraje nějaká 'hlubší hra' o to jmenovat prozatímní prezidentskou vládu,“ uvedla Dvořáková. Komunisté a SPD by podle ní takovou variantu podpořili.

Mrklas si ale není jistý tím, že se ve Sněmovně bude hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. „Za normálních okolností bych řekl, že tahle vláda už nemůže přežít ani chvilku. I s přihlédnutím k tomu, co nyní ČSSD předvádí při výměně ministra zahraničí,“ uvedl. Opozice si ale podle něj uvědomuje, že zanedlouho jsou volby a do hry by také mohl vstoupit prezident. „Je možné, že by postupoval stejně jako v roce 2013, kdy po pádu vlády Petra Nečase jmenoval úřednický kabinet premiéra Jiřího Rusnoka,“ dodal Mrklas.

Podle Kubáčka opozice ví, že čeští voliči nemají příliš rádi, když se shazují vlády, tím spíše v době koronavirové pandemie. „Druhá věc je, že by se příliš nezměnilo, jenom by posílil Miloš Zeman, a to samozřejmě opoziční síly nebudou chtít riskovat. Tady je kombinace pouze špatných řešení,“ dodal s tím, že pro opozici se jako nejlepší postup jeví nechat dál vládnout Babišův kabinet, dál ho kritizovat a vedle toho prezentovat svoje řešení a nápady.

Dvořáková nepředpokládá, že by opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě právě kvůli obavě ze vzniku „prezidentského“ kabinetu. Babišova vláda proto podle ní vydrží až do voleb. „Pokud opozice bude rozumná,“ podotkla politoložka. Nabídku komunistů, že podpoří případné hlasování o nedůvěře vládě, je podle ní způsob, jak se KSČM vymezuje vůči opozičním stranám. „Budou tím dávat najevo, že opozice měla šanci to udělat, tak proč to neudělala?“ dodala Dvořáková.

Vypovězení dohody oznámil předseda komunistů Vojtěch Filip dnes premiérovi Babišovi. KSČM v hnutí ANO podle Filipa ztratila důvěru. Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Babiš si nemyslí, že konec tolerance bude mít zásadní vliv na rozhodování kabinetu. Podporu pro zákony bude hledat u všech stran.