Aktualizováno: Babiš: Korupci nesnáším, ANO vyloučilo Charváta a Drenka zapletené do pardubické kauzy

Předsednictvo hnutí ANO jednomyslně vyloučilo bývalého pardubického primátora Martina Charváta a šéfa Rozvojového fondu Pardubice a zastupitele první městské části Michala Drenka kvůli kauze na pardubickém magistrátu. Po dnešním mimořádném jednání vedení hnutí to oznámil jeho předseda a bývalý premiér Andrej Babiš.

ANO zároveň provede audit ve své pardubické organizaci. Uskuteční se také její mimořádný sněm. Rozpuštění pardubické buňky tak, jako se tomu v minulosti stalo například u brněnské organizace, Babiš neočekává, řekl na dotaz ČTK. Naopak předpokládá, že bude navržen nový krajský předseda.

Brněnskou buňku ANO zrušilo v roce 2020 kvůli kauze Stoka týkající se manipulace s veřejnými zakázkami na radnici Brno-střed. Bývalému místostarostovi a radnímu městské části Jiřímu Švachulovi soud dříve nepravomocně uložil 9,5 roku vězení. Švachula byl dříve členem ANO.

Babiš už dopoledne prohlásil, že všichni, kdo jsou zapleteni do kauzy na pardubickém magistrátu, v hnutí ANO skončí. Uvedl, že chybou opozičního subjektu je, že v roce 2013 dopustilo „infiltraci bývalých členů ODS“.

Policie obvinila 19 lidí a dvě firmy podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami, které vyhlašoval pardubický magistrát a společnosti, jejichž zřizovatelem je město. Podezřívá je z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, podplacení a zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle informací z médií policie zadržela mimo jiné členy ANO - bývalého primátora Pardubic, nynějšího radního, člena představenstva a bývalého ředitele Rozvojového fondu Pardubice Martina Charváta, který byl dříve v ODS, a současného šéfa Rozvojového fondu Pardubice a zastupitele první městské části Michala Drenka. Ten byl podle Deníku N v minulosti rovněž členem ODS.

V souvislosti s bývalými členy občanských demokratů, kteří později přešli do hnutí ANO, Babiš zmínil bývalého místostarostu a radního městské části Brno-střed Jiřího Švachulu, jemuž soud dříve nepravomocně uložil 9,5 roku vězení v kauze Stoka, která se týkala manipulace s veřejnými zakázkami na radnici. "ODS má korupci v DNA," řekl expremiér. Hnutí ANO ale podle něj své kauzy rázně řeší. "Korupci nesnáším," poznamenal.

„V hnutí ANO bohužel neexistuje něco jako pozastavení členství, takže kolega Charvát a Drenko byli vyloučeni,“ řekl ČTK dosluhující krajský předseda ANO Jiří Rejda. Podle něj však existuje možnost, že pokud by byli v budoucnu zbaveni obvinění, usnesení o vyloučení by bylo staženo. Neví také o tom, že by mezi obviněnými byl nějaký další člen hnutí. V nejbližší době se chce podle Rejdy krajské předsednictvo seznámit se všemi informacemi o případu, krajský sněm by se pak měl uskutečnit počátkem prosince. Krajská organizace nedávno zvolila nového předsedu, jímž je současný náměstek primátora Jan Hrabal. Toho ale musí ještě schválit předsednictvo hnutí.

Babiš pevně věří, že nyní již bývalí členové ANO rezignují na všechny své funkce. „Občas se stává, že někdo odejde z hnutí a funkci, kterou získal díky hnutí, si ponechává, a to samozřejmě není dobře,“ řekl. Doufá, že policie má nezvratné důkazy. Situace je podle něj zklamáním, o Charvátovi mělo hnutí dobré mínění, poznamenal Babiš.

Mezi zadrženými v pardubické kauze byla podle médií i bývalá náměstkyně primátora a členka dozorčí rady Rozvojového fondu Pardubice Helena Dvořáčková, nynější zastupitelka za SPD, dříve za ANO, ředitel Krajské hospodářské komory Josef Koprivňanský, místopředseda představenstva Služeb města Pardubic Aleš Kopecký nebo předseda představenstva fondu Pavel Nevečeřal.

V souvislosti se zásahem se uvádí i firma Instal Hanousek, která podle Mladé fronty Dnes získala od města 87 zakázek za 64 milionů korun. Vedle ní se policisté soustředili na kanceláře stavební firmy Porr v Hradci Králové a Praze, firma pro Pardubice rekonstruovala letní stadion a v současnosti staví v jeho blízkosti parkovací dům.