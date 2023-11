Soud přijal milionovou kauci za Knoblocha, který je ve vazbě kvůli ovlivňování veřejných zakázek

Městský soud v Brně dnes přijal kauci milion korun za obviněného podnikatele a bývalého člena regionální rady ODS v Olomouckém kraji Roberta Knoblocha. Ten je jedním z obviněných v případu nezákonného ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji. Brněnský městský soud jej poslal do vazby minulý týden ve středu. V kauze bylo obviněno 13 lidí. Knobloch by vazbu mohl opustit v závěru týdne.

Žalobci pro Knoblocha navrhli vazbu kvůli obavě z útěku, Knobloch však mohl složit i kauci milion korun. „Dnes byla peněžitá záruka teprve připsána na účet soudu, kdy s ohledem na skutečnost, že soud připustil přijetí peněžité záruky, bude následně rozhodnuto o propuštění obviněného z vazby,“ řekla mluvčí soudu Petra Láníčková. Soud podle mluvčí rozhodne usnesením v blízké době, poté bude rozhodnutí doručovat. Strany následně mají možnost proti němu podat stížnost. Pokud ji nikdo nepodá, Knobloch by vazbu opustil koncem týdne. Je jediným z obviněných, kterého soud do vazby poslal.

Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun nechtěl možnost složení kauce dnes rozebírat. „Aktuálně nebudeme důkazní ani procesní situaci blíže komentovat,“ řekl dnes ČTK Dragoun. Jeho náměstek Radek Bartoš k aktuální situaci ČTK řekl, že žalobce se vzdal již u vazebního jednání, kde bylo rozhodnuto o přípustnosti přijetí peněžité záruky, práva stížnosti. „Žádné další rozhodnutí soudu nám dosud nebylo doručeno, a proto nelze dopředu deklarovat, jaké stanovisko k němu zaujmeme. Nicméně lze uvést, že v mezidobí se nic nezměnilo na našem stanovisku k přípustnosti přijetí peněžité záruky,“ řekl dnes ČTK Bartoš. Knoblochův obhájce Vlastimil Němec se od vazebního jednání nechtěl vyjadřovat, jak budou s klientem postupovat. ČTK dnes vzkázal, že svůj krok, až bude veřejně znám, odůvodní. Od té doby je nekontaktní.

Knobloch byl podle Deníku N klíčovou osobou celé skupiny, která se podílela na ovlivňování dopravních zakázek. Čtyřiapadesátiletý podnikatel a lobbista byl dlouholetým sponzorem ODS a podle obchodního rejstříku je majitelem či spolumajitelem řady firem a také spoluvlastníkem Obchodního centra Trumf, restaurace Devět křížů na D1 či přerovského penzionu U Madony, zjistila dříve ČTK. Mezi obviněnými je rovněž bývalý krajský šéf ODS a bývalý náměstek hejtmana pro dopravu Michal Zácha. Trojici hlavních aktérů podle Deníku N doplňuje Roman Láčík, tehdejší manažer stavebního koncernu Porr, který údajně z ovlivňování zakázek v uplynulých dvou letech profitoval, a to díky organizovanému způsobu výběru a získávání stavebních zakázek, jejichž zadavatelem byl Olomoucký kraj.

Škoda, kterou obvinění údajně způsobili, je velkého rozsahu a odvíjí se od objemu silničních zakázek. Žalobci ji dosud nezveřejnili. Obviněným hrozí mnohaleté vězení, například za zneužití pravomoci úřední osoby či za přijetí úplatku soud může uložit až dvanáctiletý trest. Stejně vysoký trest hrozí také představitelům organizované zločinecké skupiny.

Zácha rezignoval na funkce až ke konci listopadu, mandát zastupitele se řeší

Olomoucký krajský náměstek a přerovský radní Michal Zácha obviněný společně s 12 lidmi kvůli ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji skončí ve svých funkcích až k 30. listopadu. Rezignaci politik podal neprodleně po svém obvinění a propuštění ze zadržení, odchod z veřejných funkcí ale odložil o dva týdny. ČTK to dnes potvrdili zástupci přerovské radnice i kraje. Z funkcí si ponechal pouze mandát přerovského zastupitele. Tamní opozice toto rozhodnutí kritizuje, zástupci přerovské ODS, jejímž členem byl Zácha do své rezignace, budou tuto situaci projednávat tento týden.

Rezignaci na funkci krajského náměstka oznámil Zácha vedení kraje dopisem minulý týden ve středu, dva dny po razii detektivů z Národní centrály organizovaného zločinu. Na přerovské radnici, kde je uvolněným členem rady, tento krok oznámil osobně o den později. V obou případech však stanovil termín rezignace k 30. listopadu, potvrdily dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová a mluvčí kraje Alena Minxová. Na kraji, kde měl na starosti dopravu a školství, ani na přerovské radnici, kde má pod sebou školství, sport a grantovou politiku, zatím jméno jeho nástupce nezaznělo.

Michal Zácha, který je mezi obviněnými v kauze krajských silničních zakázek jediným činným politikem, si ponechal z veřejných funkcí pouze mandát přerovského zastupitele. Na členství ODS rezignoval rovněž minulý týden. Přerovští občanští demokraté budou tuto situaci řešit na místní radě, která tím přišla zároveň o svého předsedu, řekl dnes ČTK předseda oblastního sdružení ODS Igor Kraicz.

Přerovská opozice rozhodnutí Záchy ponechat si post zastupitele kritizuje, tuto situaci chce řešit na nejbližším zasedání zastupitelstva 4. prosince. „Jsme přesvědčeni, že ponechání zastupitelského mandátu panem Záchou je výsměchem voličům, kteří do něj vložili důvěru - tu však zcela ztratil,“ řekl dnes ČTK zastupitel za Společně pro Přerov Jan Horký. „Na prosincovém zasedání zastupitelstva budeme řešit nejen pana Záchu, ale chceme pověřit Kontrolní výbor kontrolou významných zakázek města za dobu působení pana Záchy v posledních pěti letech,“ doplnil Horký.

Podobný případ zažila přerovská ODS také před šesti lety, kdy na funkci radního rezignoval kvůli obžalobě ze sexuálního nátlaku Marek Dostál. Jeho rozhodnutí tehdy podpořili i přerovští občanští demokraté, přišel i o slibované místo šéfa nově vznikající městské společnosti Sportoviště Přerov. Nahradil jej tehdy Jaroslav Hýzl, který se stal radním i šéfem společnosti. Z ODS však Dostál vystoupil až v listopadu 2011, poté, co jej soud tehdy pravomocně odsoudil. Mandát zastupitele si i přes výzvu místní ODS ponechal, a to až do konce volebního období.

Dostála tehdy ve vedení společnosti i ve funkci radního nahradil Jaroslav Hýzl, vrcholový sportovec a vedoucí přerovské plavecké školy. V případě rezignace Michala Záchy i na post zastupitele by se shodou okolností stal opět prvním náhradníkem, byť kandidoval v tomto volebním období až na 12. místě. ODS v Přerově získala při posledních volbách pět mandátů.