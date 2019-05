Vyšší rodičovskou zřejmě dostanou i rodiče dětí do čtyř let

Vyšší rodičovskou by měli od ledna 2020 získat rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Na této verzi se shodla vláda.