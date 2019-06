Babiš dojí Brusel. Tvrdě a nekompromisně

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Ve světě dotací se Andrej Babiš vždy dokázal pohybovat jako ryba ve vodě. Tuto schopnost po příchodu do vlády neztratil.

Auditoři Evropské komise dospěli ke stejnému poznatku jako loni v prosinci právní služba komise: Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Může využívat pozici premiéra k tomu, aby jednal ve prospěch byznysu, ze kterého má osobní profit.

Tento závěr nestojí na vodě. Pravda, formálně vzato premiér není majitelem holdingů Agrofert a Synbiol, protože stovky firem, které do nich patří, vložil do dvou svěřenských fondů – AB private trust I a AB private trust II. Do čela fondů však posadil své lidi, které může kdykoli odvolat. Na ně pak dohlíží rada prorektorů, ve které musí být rodinný prorektor, jinak se nemůže usnášet.

Z toho je zřejmé, že svůj byznys si Babiš pojistil, byť si ho dal o kus dál od těla. Přiměla ho k tomu před dvěma lety úprava zákona o střetu zájmů. Jeho firmy však od něj nejsou tak daleko, aby nad nimi ztratil veškerou kontrolu. Přes své manažery je má pod palcem.

Sedmdesátistránková zpráva auditorů upozorňuje, že Babiš je beneficientem fondů (tím, kdo z nich má prospěch) a ke komu se firmy do nich vložené vrátí, až skončí ve vysoké politice. Připomíná také, že premiér z vládní pozice může ovlivňovat dotační politiku, na které vydělává.

Babiš to dělá. Sám se k tomu ostatně přiznává. V Bruselu se podílí na nových dotačních pravidlech pro příští plánovací období pro roky 2021-2027. Vyjednává o dotacích pro Česko a staví se proti návrhu Evropské komise, aby zemědělské dotace byly zastropovány, tedy omezeny rozlohou obdělávané půdy.

Není divu. V takovém případě by na ně dosáhli jen drobní zemědělci, kteří na půdě pracují a které půda živí, ne vypasené korporace typu Agrofert. Auditoři to ve zprávě formulují takto: "Pan Babiš se zpronevěřil nezávislému a objektivnímu výkonu svých funkcí."

Čerpá ostošest

Andrej Babiš ujišťuje, že hájí české firmy a české zemědělce. Nehájí však spíš svůj Agrofert, tedy firmu, která mu snáší zlatá vejce? Který zájem stojí výš?

K tomu podotýkám, že v roce 2013, kdy nastoupil Babiš na finance, dostaly jeho firmy evropské dotace v celkové výši 0,7 miliardy korun. Loni však tato částka přesáhla dvě miliardy. Celkový objem dotací pro Česko se za toto období přitom zvýšil jen nepatrně.

Babiš tedy dojí Brusel. Tvrdě a nekompromisně. O tom nemůže být sporu.

Audit nenašel žádnou přímou intervenci ve prospěch Agrofertu, avšak zmiňuje případy, kdy firmy z holdingu byly zvýhodněny vůči konkurenci vládními zásahy do dotační politiky. Jedním z nich byl přesun zdrojů z dotačního programu tak, že se zvýšila kvóta pro velké podniky. Tato úprava pak umožnila čerpat dotace Babišovým firmám.

Že by za tím nebyl zájem maximalizovat zisk Agrofertu?

Proč si dotace neohlídáme?

Zpráva auditorů obsahuje zajímavé a také otřesné poznatky, jak zmanipulovaně a až trestuhodně jsou dotace v Česku přidělovány (anebo spíš přihrávány). Analyzovala 36 dotovaných projektů Agrofertu z oblasti inovací a výzkumu (nikoli notoricky známou kauzu Čapího hnízda). U devíti našla, eufemisticky řečeno, pochybení.

Jedním z nich je pekárna Penam, která požádala o dotaci na inovaci výroby toastů bez konzervantů. Jenže touto technologií už vyráběla toasty německá pekárna Lieken, která je stejně jako Penam součástí Agrofertu, a dotace byla použita na platbu stávající technologie.

Penam tak dostal od ministerstva financí předplacenou dotaci na to, aby vymyslel vymyšlené!

Na tuhle lumpárnu musela přijít kontrola z Bruselu? To si nedokážeme ohlídat sami? Anebo si to ohlídat nechceme?

Pokud chcete, přečtěte si (tady) další případy, které naznačují, že v dotačním sektoru někdo někomu nadržuje.

Umíme to zařídit

Zpráva auditorů komise se na světlo dostává v době, kdy český premiér v Bruselu při rozhovorech o rozpočtovém výhledu Evropské unie opakovaně požaduje, aby dotace po odchodu Británie nebyly kráceny, aby dotační eldorádo zůstalo zachováno.

Vedle toho prosazuje, aby dotace nebyly upírány velkým firmám a aby si je státy mohly rozdělovat, jak samy potřebují, a Brusel se jim do toho nepletl.

Audit Evropské unie ukazuje, že by toho Babiš a spol. dokázali využít.

(A nakonec připomínám, že v příštích dnech či týdnech se objeví další zpráva unijních auditorů. Tentokrát bude o rozdělování zemědělských dotací z Bruselu v Česku. Proti ní může být popisovaná zpráva auditorů románkem pro dospívající dívky.)