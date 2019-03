Gdaňsk má starostku, vyhrála spolupracovnice zavražděného Adamowicze

15:28

Ve východní Sýrii se vzdalo na 150 bojovníků takzvaného Islámského státu . Oznámila to v pondělí Syrská organizace pro lidská práva. Podle agentury AP se vzdala skupina asi 500 lidí mezi nimiž jsou také bojovníci IS. Na východě Sýrie bojuje proti zbylým členům IS arabsko-kurdská koalice SDF. Snaží se ale nejdříve z místa evakuovat civilisty a ty bojovníky, kteří se chtějí vzdát.