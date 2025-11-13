Až poloviční slevy na zboží, Lidl se opět pustil do boje s konkurencí
13. 11. 2025 – 9:04 | Magazín | Anna Pecena
Lidl přichází s novým letákem platným od 13. do 16. listopadu a rozhodně nešetří slevami. Akce dosahují až 54 procent a týkají se všeho od čerstvého ovoce až po zimní obuv. Kdo nechce utrácet zbytečně, má teď ideální příležitost naplnit lednici i botník bez výčitek.
Nákupní ráj pro šetřivé gurmány
Ovocný trhák týdne představují mandarinky odrůdy Satsuma. Kilo těchto šťavnatých citrusů spadlo na neuvěřitelných 18,90 Kč, což je sleva 52 %. Vedle toho Lidl nabízí zelené avokádo za 14,90 Kč za kus, takže si na toast můžete dopřát zdravou snídani za pár korun.
Masové oddělení zaujme vepřovou pečení za 89,90 Kč za kilo – sleva o 54 % znamená, že oběd pro celou rodinu vyjde levněji než pizza. Šunkomilové sáhnou po české šunce od kosti krájené za 18,90 Kč/100 g, zatímco milovníky středomořské kuchyně potěší balkánský sýr Pilos za 29,90 Kč. Nechybí ani kalifornské pistácie Alesto, které zlevnily o 45 % na 64,90 Kč. Na víkendový nákup tak Lidl namíchal ideální kombinaci pochutin, masa a zdravých dobrot.
Vůně kávy a kapka alkoholu
Pro milovníky kofeinu si Lidl připravil dvojitou dávku radosti. Instantní káva Bellarom Gold spadla na 99,90 Kč (sleva 28 %), zatímco dvoukilový balík Segafredo Intermezzo pořídíte za 549,90 Kč, tedy o 27 % levněji. Kdo se raději zahřeje něčím silnějším, najde v akci Božkov Originál – půllitrová lahev stojí s aplikací Lidl Plus jen 129,90 Kč. K tomu se ideálně hodí svařené víno s jamajským rumem z řady Deluxe za 89,90 Kč. Na listopadové večery jako stvořené.
A na mlsné jazýčky? Lidl nezapomněl ani na sladké. Makronky Deluxe, dvanáct kousků mandlových dobrot, teď stojí 89,90 Kč, zatímco vyzrálý cheddar (200 g) pořídíte za 59,90 Kč. Těžko odolat.
Teplé nohy i při mrazech
Kromě potravin sází Lidl i na praktické zboží. V rámci akce „Pecka týdne“ zlevnil zimní kotníkovou obuv Esmara a Esmara Men o 150 Kč. Dámské i pánské boty s vyjímatelnou stélkou a voděodolnou úpravou vyjdou na 349,90 Kč, což je v době rostoucích cen obuvi víc než příjemná nabídka.
Poslední šance na super ceny
Kdo si myslí, že podobné akce vydrží, ten se mýlí. Lidl upozorňuje, že slevy platí jen do 16. listopadu nebo do vyprodání zásob – a že některé položky mizí z regálů už během prvního dne. Zkušenější zákazníci proto vyrážejí hned ve čtvrtek ráno, aby stihli ulovit mandarinky za osmnáct korun, levné avokádo nebo výhodnou kávu Segafredo. Pokud tedy chcete doplnit zásoby a přitom neutratit majlant, máte posledních pár dní, než se ceny vrátí zpět do normálu.
Leták jasně ukazuje, že listopad v Lidlu se ponese ve znamení slev. Ovoce, maso, káva i zimní vybavení – všechno výrazně levnější, ale jen do 16. listopadu. Kdo zaváhá, ten bude platit víc.