Až 20 tisíc odebraných dětí přistěhovalců skončí v americké armádě

Kritizované odebrání dětí migrantů do Spojených států bude mít překvapivé řešení. Až dvacet tisíc z nich by mohla dočasně ubytovat americká armáda. Na Pentagon se v této záležitosti obrátily úřady, které řeší umísťování dětí do detenčních center.

V USA vyvolaly tento týden silnou kritiku veřejnosti i politiků obrázky dětí internovaných za mřížemi v detenčních zařízeních poté, co byly odebrány rodičům. Prezident Donald Trump po vlně nevole ve středu couvl od drsné praktiky a vydal dekret, kterým odebírání dětí migrantům zadrženým po nelegálním přechodu hranice zrušil. Nejmenovaný činitel AP řekl, že zhruba 500 z dětí, které byly od květnového zpřísnění pravidel odděleny od rodin, se opět shledalo s blízkými. Není však jasné, kolik z nich se dočkalo v důsledku Trumpova nařízení a zda byly děti umístěny k rodičům do vazby. Nevyhovující situaci s improvizovanými detenčními centry by měla imigračním úřadům pomoci vyřešit armáda, která již podle mluvčí Dany Whiteové za tímto účelem vytipovala tři základny v Texasu a bude posuzovat čtvrtou v Arkansasu. Kolem Trumpových kroků nadále panují nejasnosti. Prezident sice nařídil navrátit přistěhovalcům jejich odebrané děti, není však zcela zřejmé, zda se s nimi shledají ve věznici či na svobodě. Právníci podotýkají, že dřívější rozhodnutí amerického soudu stanovilo lhůtu pro pobyt dětí ve vězenici s rodiči na 20 dní a zatím není jasné, zda budou po jejím uplynutí rodiny opět rozděleny. Druhou možností je přinejmenším dočasné zrušení trestního stíhání za ilegální překročení hranice, o níž ve čtvrtek psal list The Washington Post. Podle ministerstva spravedlnosti byla však zpráva nepřesná. Související články Trumpa klimatické změny nepálí. Ze summitu G7 zmizí před jejich řešením

