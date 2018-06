Trumpa klimatické změny nepálí. Ze summitu G7 zmizí před jejich řešením

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Setkání globální politické elity na summitu G7 v Kanadě zajímá amerického prezidenta jen do chvíle, než se bude jednat o problému klimatu. Americká stanice CNN přinesla informaci, že se této části jednání už Donald Trump věnovat nebude a městečko La Malbaie v provincii Quebec opustí už v sobotu dopoledne.

Summitu předcházela ostrá debata vedená na twitteru a týkala se amerických cel na dovoz hliníku a oceli. CNN uvedla, že ještě ve čtvrtek večer Trump o své účasti na summitu polemizoval a dotazoval se poradců, jaký smysl má do Kanady vůbec jezdit, uvedla CNN s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Bylo mu prý řečeno, že neúčast na celém jednání by znamenala, že couvá z toho, co tak hrdě začal.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který už v Kanadě je a jednal s tamním premiérem Justinem Trudeauem, vzkázal, že americkému prezidentovi možná nezáleží na tom, že je v izolaci, ale že ostatních šest členů skupiny je připraveno podepsat dohodu mezi sebou, bude-li to třeba. "Protože těchto šest zemí představuje hodnoty, hospodářský trh, který má za sebou historickou váhu a který je nyní skutečnou mezinárodní silou," napsal Macron. Po jednání s Trudeauem řekl, že mezi přáteli se obchodní válka vést nesmí a že bude chtít na summitu Trumpa přesvědčit, aby cla na hliník a ocel odvolal.

Kromě USA do sedmičky nejprůmyslovějších států patří Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a Německo.

Ekonomický boj má přednost

Trump se na twitteru dotazoval, proč Evropská unie a Kanada veřejnost neinformují, že roky využívají proti USA masivní obchodní cla a necelní obchodní omezení. "Naprosto nespravedlivé vůči našim zemědělcům, dělníkům a podnikům. Zrušte svá cla a omezení nebo my se jim více než vyrovnáme!" napsal Trump. V tomtéž duchu pak opakoval: "Prosím, řekněte premiérovi Trudeauovi a prezidentovi Macronovi, že USA účtují masivní cla a vytvářejí necelní omezení. Obchodní přebytek EU s USA činí 151 miliard dolarů a Kanada zadržuje naše zemědělce a ostatní." V jiném tweetu Trump označil Trudeaua za pohoršeného a dovolávajícího se tradice americko-kanadských vztahů, avšak podle prezidenta Trudeau nemluví o tom, že "Kanada uplatňuje 300procentní sazby na mléčné výrobky". "Poškozuje naše farmáře, zabíjí zemědělství!" stojí v Trumpově tweetu.

Trump se podle CNN soustřeďuje na přípravu schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, která se má konat 12. června v Singapuru, což je další důvod, proč se tázal, zda je jeho přítomnost na summitu G7 nezbytná.

Schůzka G7 začíná dnes večer SELČ. Dějištěm je golfový areál v La Malbaie v kraji Charlevoix v kanadské provincii Quebec.