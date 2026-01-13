13 miliard let stará hádanka vyřešena: Jak se rozsvítily první hvězdy
13. 1. 2026 – 10:37 | Magazín | Žanet Ka
Jak vznikly první hvězdy, když byl vesmír příliš horký na to, aby se plyn mohl zhustit? Odpověď se skrývá v první molekule vesmíru – hydridu helia. Nový experiment německých fyziků ukazuje, že tato zapomenutá částice byla mnohem důležitější, než jsme si mysleli.
Představte si vesmír jako nekonečnou, temnou a nepředstavitelně horkou polévku. Neexistovalo v něm nic, co známe dnes- žádné planety, žádné galaxie a dokonce ani hvězdy. Panovala absolutní tma, kterou vědci trefně nazývají „temným věkem“. Otázka, jak se z tohoto chaosu zrodilo první světlo, trápila lidstvo desetiletí. Nyní odborníci z Institutu Maxe Plancka ohlásili, že rozluštili hádanku starou téměř 14 miliard let.
Průkopník zrozený z žáru
Všechno začalo přibližně 380 000 let po velkém třesku. Vesmír sice trochu ochladl, ale stále v něm bylo příliš horko na to, aby vzniklo cokoli složitějšího. Prvním hrdinou tohoto příběhu se stal hydrid helia, který vznikl spojením atomu helia s osamoceným jádrem vodíku.
Ačkoliv teoretici o jeho existenci mluvili dlouho, v reálném vesmíru se jej podařilo poprvé zachytit až v roce 2019 pomocí letecké observatoře SOFIA. Dnes už víme, že právě tato nenápadná molekula byla oním „startérem“, bez kterého by vesmír zůstal navždy chladným a pustým místem.
Vesmírná klimatizace pro první hvězdy
Proč byl hydrid helia tak důležitý? Vesmír potřeboval „vychladnout“, aby mohl tvořit. Obrovská mračna plynů, která po velkém třesku zbyla, byla příliš rozžhavená a neklidná na to, aby se zhroutila do podoby hvězd.
Tady nastoupil hydrid helia jako geniální vesmírná klimatizace. Při srážkách s ostatními částicemi dokázal vyzařovat přebytečnou energii pryč, čímž plynné mraky ochlazoval. Teprve díky tomuto procesu mohla teplota klesnout natolik, aby se plyn začal shlukovat a vytvořil první protohvězdy, ve kterých se následně zažehla jaderná fúze.
Překvapení v ledové laboratoři
Vědci v Heidelbergu se rozhodli tento prastarý proces rekonstruovat v laboratorních podmínkách, které věrně simulují extrémní prostředí raného vesmíru. Výsledek je šokoval. Podle dosavadních fyzikálních teorií se předpokládalo, že s klesající teplotou se bude reakce zpomalovat.
„Naměřili jsme něco úplně jiného. Rychlost reakce zůstala téměř konstantní i v extrémním chladu,“ vysvětluje doktor Holger Kreckel. To v praxi znamená, že hydrid helia byl v ochlazování vesmíru mnohem výkonnější a důležitější, než jsme si kdy odvažovali představit.
Bez něj bychom tu nebyli
Tento objev mění náš pohled na chemii raného vesmíru. Hydrid helia nebyl jen náhodným produktem horkého plynu, ale klíčovým stavebním kamenem, který umožnil vznik molekulárního vodíku, nejrozšířenější látky, ze které jsou hvězdy složeny.
Pokaždé, když se v noci podíváte na oblohu plnou hvězd, vzpomeňte si na tuto malou, elektricky nabitou molekulu. Právě ona byla tím, kdo ukončil éru temnoty a připravil scénu pro vznik galaxií, planet a nakonec i nás samotných.