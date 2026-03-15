Asi polovina Čechů věří, že malé množství alkoholu je zdraví prospěšné, ukázal výzkum.

15. 3. 2026 – 16:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zhruba polovina Čechů věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné.
Takové množství umí většina i konkrétněji určit, nejčastěji jako několik skleniček vína nebo piva. Vyplývá to z výzkumu sociologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výzkum se zaměřil na rozšířenost mýtů o alkoholu i zkušenosti s omezováním jeho konzumace.
Zúčastnilo se 1022 respondentů starších 18 let, kteří v posledních 18 měsících před sběrem dat někdy konzumovali alkohol. Sběr dat zajistila v období od 24. dubna do 2. května 2025 společnost NMS Market Research.
"Přestože si značná část populace uvědomuje jeho rizika, přetrvávají mnohé mýty a zkreslené představy, které mohou oslabovat schopnost tato rizika adekvátně vnímat. Nejrozšířenější jsou například představy o 'zdraví prospěšné skleničce' nebo o vlivu alkoholu na tělesnou teplotu,“ uvádí výzkum.
Třetina rodičů dětí do pěti let si myslí, že malé množství alkoholu v těhotenství není nebezpečné ani pro matku, ani pro dítě. Lidé ve věku 25 až 44 let mají podle výzkumníků častěji volnější pohled na pití alkoholu během těhotenství, bez ohledu na to, zda mají menší děti.
Asi dvě pětiny dotázaných věří, že malé množství alkoholu pomáhá předcházet srdečním onemocněním. Více než 60 procent věří tomu, že alkohol zvyšuje tělesnou teplotu, zhruba čtvrtina tomu, že alkohol zlepšuje kvalitu spánku.
Vysoká spotřeba alkoholu v ČR podle lékařů přispívá k vyššímu výskytu a nárůstu onemocnění. Spojují ho například vyšším rizikem vzniku většiny druhů rakoviny, obezity, vysokého krevního tlaku nebo nemocí jater.
Asi tři čtvrtiny Čechů už někdy zkoušely omezit pití alkoholu. Téměř třetina někdy zkusila omezit konzumaci stanovením maximálního množství alkoholu, které vypije při jedné příležitosti. Nejčastěji jsou touto hranicí dvě sklenice.
Úspěšnost svého omezování alkoholu hodnotí respondenti převážně pozitivně. Asi 70 procent uvedlo, že se jim daří udržovat svou spotřebu alkoholu na přiměřené úrovni, a to dlouhodobě nebo alespoň po většinu času.
Jednou z metod omezování konzumace alkoholu je krátkodobá abstinence, se kterou má zkušenost více než polovina dotázaných. Zhruba třetina krátkodobě abstinuje pravidelně, alespoň jednou ročně. Lidé často volí dobu jednoho měsíce. Ti, kteří krátkodobou abstinenci nikdy nezkusili a ani ji zkusit neplánují, často jako důvod uvádějí, že je jejich konzumace příliš nízká na to, aby to považovali za potřebné.
Česko patří podle zprávy o alkoholu za rok 2024 vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti dlouhodobě mezi země s nejvyšší konzumací alkoholu na světě. Ročně Češi vypijí 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Ze zprávy vyplývá, že rizikově konzumuje alkohol 15 až 18 procent české populace starší 15 let, což je odhadem 1,3 až 1,6 milionu osob.