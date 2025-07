Arabela chce zachránit Dádu Patrasovou: Útěk do zahraničí!

15. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Herečka, která ztvárnila legendární princeznu Arabelu, se nemůže dívat, jak její dobrá kamarádka trpí.

Oblíbená herečka Jana Nagyová, kterou si většina z nás pamatuje především díky roli titulní princezny v kdysi milovaném seriálu Arabela, by ráda nabídla pomocnou ruku trpící kamarádce, Dádě Patrasové.

Dáda, které v dubnu zemřela milovaná dcera, se psychicky zhroutila a nakonec se na žádost rodiny nechala hospitalizovat v psychiatrické klinice Bohnice. Léčba nejspíš pomohla a herečka už působí přeci jen trochu lépe, k tomu, aby byla úplně v pořádku, má ale pořád velmi daleko.

Ničemu také nepomáhá skutečnost, že se jí momentálně nedostává ani úplně exemplární podpory od manžela: Zatímco Dáda sedí doma, manžel Felix Slováček létá po dovolených a baví se na večírcích. Z toho posledního pak odjel hned s třemi ženami.

„Bolí to,“ přiznala Dáda pro eXtra.cz.

Mohlo by to nicméně bolet o něco méně, kdyby Dáda využila Arabeliny nabídky. Obě herečky se znají skoro půl století, potkaly se totiž ještě před legendárním seriálem: Hrály spolu ve Smrti stopařek. A i po letech jsou pořád v kontaktu.

„Shodou okolností jsem jí ještě předtím, než jsem se dozvěděla, že je Anička nemocná, nabídla, abychom se potkaly, když jsem v Česku natáčela seriály Studna a Hořký svět. Ale zřejmě na tom nebyla psychicky tak dobře. Potom jsme se měly setkat na natáčení pořadu Aleše Cibulky, ještě den předtím jsme si psaly, jak se těší, a nedorazila. Hodně mne to vykolejilo,“ svěřila se Jana Blesku.

„Pak se stala ta věc s Aničkou. Napsala jsem jí a ona po pár dnech odpověděla. Nabídla jsem jí, že kdykoliv bude potřebovat pomoc, budu při ní stát. Ráda bych, aby přijela za mnou do Švýcarska, kde žiju, na nějakou delší dovolenou, aby se mohla odreagovat. Chci doufat, že se z pobytu v té léčebně vrátila ve vyrovnanějším stavu a že se vrátí do svého života. Moc bych jí to přála,“ pokračovala.

Ozdravný útěk do Švýcarska, daleko od utrpení, shonu a bolesti, by Dádě mohl prospět opravdu výrazně. Doufejme, že Jana nepoleví ve své snaze a povede se jí Dádu nakonec přesvědčit, aby na nabídku kývla.