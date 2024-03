Aplikace Tečka se změnila na EZKartu, ukáže očkování od roku 2023

Aplikace Tečka, která vznikla v době covidové epidemie a ještě loni ji mělo v mobilech asi 2,3 milionu lidí, se změnila na EZKartu. Kromě informací o testech či očkování na covid-19 ukáže i další očkování od roku 2023. Rodiče v ní automaticky uvidí i očkování svých dětí nebo dalších propojených osob, papírový průkaz ale zatím nenahradí. Fungovat začala v pondělí, stáhlo si ji už několik set tisíc lidí, dnes ji zástupci ministerstva zdravotnictví (MZd) představili novinářům. V době ranní tiskové konference byl systém nárazově přetížen a aplikace byla kvůli velkému zájmu pro některé uživatele dočasně nedostupná.

Digitální informační agentura (DIA) podle připomínek k zákonu o elektronizaci zdravotnictví aplikaci kritizovala, její přínos byl podle ní diskutabilní a stejnou funkci mohl mít podle ní například Portál občana. Její ředitel Martin Mesršmíd dnes uvedl, že EZKartu dnes hodnotí pozitivně. "Z mého pohledu není potřeba, abychom měli jednu velikou aplikaci pro celý e-government. Uživatelé jsou zvyklí na to, že mají aplikace, které mají jeden konkrétní účel," dodal.

DIA původně ministerstvo kritizovala za to, že před předložením zákona do veřejného připomínkového řízení s ní přípravu EZKarty nekonzultovala. Dnes Mesršmíd řekl, že v závěrečné fázi obě instituce spolupracovaly a dál připomínky zapracovávají.

Starší očkování aplikace podle MZd obsahovat nemůže, protože je lékaři do centrálních systémů nehlásili. "Zpětné dopisování znamená dramatické zvýšení rizika toho, že se v tom objeví nesprávné údaje," řekl ČTK k možnosti zpětného doplnění dat ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dříve MZd uvádělo, že možnost zpětně očkování doplnit do systému mít budou.

Podle praktické dětské lékařky Hany Cabrnochové lékaře administrativa s očkováním extrémně zatěžuje, protože teď zapisují podané vakcíny do papírového očkovacího průkazu dítěte a do zdravotní dokumentace pacienta papírově či elektronicky. Od roku 2022 také musí lékaři každé podané očkování evidovat do systému, ze kterého právě EZKarta čerpá data. Nejvíc by podle ní pomohlo, kdyby lékaři nemuseli vydávat papírové potvrzení o absolvovaném očkování pro školku či zotavovací akce.

Proti papírovému průkazu aplikace u kombinovaných vakcín nabízí i informaci o konkrétních nemocech, proti kterým jsou. "Setkáváme se s tím, že v současné době rodiče nevědí, ve které vakcíně bylo třeba dítě očkováno proti černému kašli," doplnila Cabrnochová. Informace dětí vidí automaticky oba rodiče, po udělení a přijetí mandátu prostřednictvím webu Ocko.UZIS.cz si může každý uživatel do aplikace přidat další osoby.

Pro přihlášení uživatelé mohou použít například bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu či službu Moje ID. Po zkušenostech se spouštěním aplikace eDoklady, kdy nastávalo přetížení dalších služeb e-governmentu, se autoři aplikace rozhodli podle pověřené vrchní ředitelky MZd pro IT Elišky Urbancové omezit maximální počet přístupů za sekundu v případě, že by vznikalo přetížení. Problémy podle zástupců DIA a MZd ráno kvůli velkému zájmu vznikaly, přestože podle Mesršmída byla kapacita přihlašování do základních registrů proti stavu z loňského prosince, kdy byly spuštěny eDoklady, navýšena čtyřnásobně.

Přetvoření aplikace z Tečky na EZKartu přišlo zhruba na sedm milionů korun. Původní aplikaci Tečka si od pondělí na EZKartu do dnešního rána aktualizovalo 350.000 uživatelů mobilních telefonů s iOS a asi 535.000 uživatelů s Androidem. Nových stažení bylo ještě před tiskovou konferencí několik tisíc.

Do konce roku MZd podle Urbancové plánuje do aplikace přidat ještě rozcestník všech webů ministerstva zdravotnictví, do budoucna i mapu poskytovatelů zdravotní péče včetně jejich ordinační doby nebo výpisy z dalších systémů, ve kterých o pacientovi MZd vede informace. Už teď je možné soupis očkování stáhnout jako PDF dokument. V minulosti Válek mluvil i o dalších možnostech, jako je zobrazování výsledků vyšetření, elektronických žádankách nebo objednávání k lékaři přes tuto aplikaci. Dnes uvedl, že cílem je, aby bylo možné sdílet i zdravotnickou dokumentaci a stejné údaje mohl mít i pacient o sobě v zabezpečené formě mobilu.