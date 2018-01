ANO nehnulo s lidovci ani s ODS, zůstanou v opozici

16:31

Sněmovna zamítla už ve středečním úvodním kole senátní snahu o dvouletý odklad zavedení povinných elektronických receptů na léky. Povinnost platí od ledna, novela by tak musela záležitost řešit zpětně. Ve hře je ale jiná novela, podle níž by lékařům letos nehrozila sankce za to, že recept předepíšou v papírové podobě.