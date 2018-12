Rusko si nemůže nárokovat Azovské moře jen pro sebe, vzkázala Merkelová

17:20

Kancelář ombudsmanky Anny Šabatové sestavila seznam 10 opatření, která by měla vést k lepší integraci Romů do běžných škol a mezi ostatní děti. Doporučuje v nich například zlepšit přípravu učitelů na vedení etnicky různorodého kolektivu nebo rozvážení žáků do různých škol tak, aby ve školách vznikaly kolektivy s rovnoměrným zastoupením romských a neromských žáků.