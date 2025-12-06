Dnes je sobota 6. prosince 2025., Svátek má Mikuláš
Výročí, která připadají na sobotu 6. prosince

Sobota 6.prosince je 340. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 25 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v letech 1961 a 2020 (13,6 stupně C) a nejnižší v roce 1875 (minus 16,2 stupně C).

Svátek má Mikuláš. Je to jméno řeckého původu, které znamená "vítězný v lidu či vítězství lidu". K jeho známým nositelům patří bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, rockový hudebník Mikoláš Chadima nebo již zesnulý malíř Mikoláš Aleš.

Pranostika:

Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.

O svatém Mikuláši snížek často práší.

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

Narozeniny slaví:

klavírista a skladatel Milan Dvořák (1934)

spisovatel a filmový scenárista Ladislav Pecháček (1940)

norská spisovatelka Herbjorg Wassmoová (1942)

rakouský spisovatel Peter Handke (1942)

jazzový kontrabasista Miroslav Vitouš (1947)

britský politik Geoff Hoon (1953)

novinář a politik Radek John (1954)

výtvarník a režisér animovaného filmu Pavel Koutský (1957)

britský animátor Nick Park (1958)

fotbalový trenér Pavel Vrba (1963)

nizozemský tenista Richard Krajicek (1971)

španělský cyklista Alberto Contador (1982)

youtuberka a moderátorka Shopaholic Nicol (1989)

