Výročí, která připadají na sobotu 6. prosince
6. 12. 2025 – 11:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 6.prosince je 340. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 25 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v letech 1961 a 2020 (13,6 stupně C) a nejnižší v roce 1875 (minus 16,2 stupně C).
Svátek má Mikuláš. Je to jméno řeckého původu, které znamená "vítězný v lidu či vítězství lidu". K jeho známým nositelům patří bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, rockový hudebník Mikoláš Chadima nebo již zesnulý malíř Mikoláš Aleš.
Pranostika:
Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
O svatém Mikuláši snížek často práší.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Narozeniny slaví:
klavírista a skladatel Milan Dvořák (1934)
spisovatel a filmový scenárista Ladislav Pecháček (1940)
norská spisovatelka Herbjorg Wassmoová (1942)
rakouský spisovatel Peter Handke (1942)
jazzový kontrabasista Miroslav Vitouš (1947)
britský politik Geoff Hoon (1953)
novinář a politik Radek John (1954)
výtvarník a režisér animovaného filmu Pavel Koutský (1957)
britský animátor Nick Park (1958)
fotbalový trenér Pavel Vrba (1963)
nizozemský tenista Richard Krajicek (1971)
španělský cyklista Alberto Contador (1982)
youtuberka a moderátorka Shopaholic Nicol (1989)