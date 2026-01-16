Americké Slab City je experiment komunity bez zákonů, elektřiny a zbytečností
16. 1. 2026 – 13:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Uprostřed kalifornské pouště existuje místo bez elektřiny, vody i zákonů. Slab City není město v běžném smyslu slova, ale divoký experiment svobody, soběstačnosti a života mimo systém. Pro někoho útočiště, pro jiného varování, pro všechny fascinující anomálie moderní Ameriky.
Na první pohled vypadá Slab City jako změť vraků, přívěsů a chatrčí rozházených v rozpálené poušti. Místo bez silnic, bez elektřiny, bez vody, bez pravidel. A přesto sem každý rok míří tisíce lidí z celé Severní Ameriky. Ne za pohodlím, ale za něčím, co je v moderním světě čím dál vzácnější – možností žít podle sebe, bez dohledu státu, úřadů a systému. Slab City není turistická atrakce v pravém slova smyslu. Je to experiment. Drsný, chaotický a často nepohodlný, ale právě proto fascinující.
Slab City leží v Sonorské poušti v Kalifornii, na místě bývalého vojenského tábora Camp Dunlap z druhé světové války. Když armáda v 50. letech odešla, zůstaly po ní jen betonové desky základů. Právě ty se staly základem nové, neoficiální osady. Nejprve sem přišli veteráni, později tuláci, umělci, důchodci a lidé, kteří se z různých důvodů ocitli mimo hlavní proud společnosti. Postupně vznikla komunita, která odmítá běžná pravidla moderní civilizace.
Život mimo systém
Slab City funguje zcela bez infrastruktury. Nevede sem elektřina ani voda, neexistuje kanalizace ani odvoz odpadu. Každý, kdo zde chce žít, musí být soběstačný. Elektřina pochází ze solárních panelů a generátorů, voda se dováží z nedalekého města Niland. V létě teploty běžně přesahují 45 stupňů Celsia, a proto většina obyvatel přijíždí jen na zimu. V chladnějších měsících se populace rozroste až na několik tisíc lidí, v létě zde zůstává jen asi 150 celoročních obyvatel.
Komunita je samosprávná a řídí se nepsanými pravidly. Policie oblast jen občas projíždí, většina problémů se řeší uvnitř komunity. Nejčastější kriminalitou jsou drobné krádeže, velkým problémem je užívání drog. Přesto zde lidé často mluví o silném pocitu sounáležitosti. Kdo porušuje základní pravidla soužití, bývá jednoduše ignorován a vytlačen na okraj. Slab City není místem pro každého – vyžaduje odolnost, schopnost improvizace a smíření s nepohodlím.
Umění, svoboda a nejistá budoucnost
Jedním z důvodů, proč se o Slab City mluví po celém světě, je jeho silná vazba na umění. Nejvýraznějším symbolem je Salvation Mountain, pestrobarevný umělý kopec pokrytý nápisy a malbami, který více než dvacet let budoval Leonard Knight. Stal se vizuální dominantou celé oblasti a symbolem osobní víry i tvůrčí posedlosti jednoho člověka.
Dalším důležitým místem je East Jesus, otevřený umělecký kolektiv plný soch a instalací z odpadu a nalezených materiálů. Umění zde není konzervované ani chráněné – vzniká, rozpadá se a znovu se proměňuje pod vlivem pouště. Kulturním srdcem komunity je The Range, improvizované venkovní pódium, kde se konají koncerty, talentové večery i legendární komunitní plesy.
Budoucnost Slab City je však nejistá. Pozemky patří státu Kalifornie a opakovaně se objevují úvahy o jejich prodeji nebo jiném využití. Pro obyvatele by to mohlo znamenat konec komunity, která pro mnohé představuje poslední možnost, jak žít mimo systém. Slab City tak balancuje na hraně – mezi romantickou představou absolutní svobody a tvrdou realitou přežití v poušti.
Na konci dne není Slab City ani rájem, ani peklem. Je zrcadlem společnosti, které ukazuje, co se stane, když zmizí pravidla, komfort a jistoty. Pro někoho je to varování, pro jiného inspirace. A právě v tom spočívá jeho síla. Slab City není místem, kam by chtěl každý žít. Ale je místem, které nutí přemýšlet o tom, co vlastně znamená být svobodný.