Americká stíhačka sestřelila další letící objekt, tentokrát blíže neurčený

Americká stíhačka sestřelila dnes u Aljašky blíže neurčený objekt o velikosti malého osobního auta, který letěl ve velké výšce. Uvedl to dnes Bílý dům, podle něhož zásah letectva nařídil prezident Joe Biden.

Není jasné, komu letící předmět patřil. Další podrobnosti budou podle Washingtonu jasné po analýze jeho zbytků.

Podle bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho se objekt nacházel ve výšce zhruba 12 000 metrů a mohl představovat nebezpečí pro civilní letadla. Trosky předmětu dopadly do amerických vod. Při sestřelení se objekt pohyboval u severovýchodního cípu Aljašky. Kirby uvedl, že ministerstvo obrany nemá poznatky o dalších podobných předmětech v americkém vzdušném prostoru.

Podle Kirbyho byl sestřelený objekt menší než čínský balon, který americké letectvo zničilo minulý týden. „Nevíme, kdo byl jeho majitelem, zda to byl nějaký stát, firma či fyzická osoba,“ uvedl mluvčí Bílého domu. Ani Pentagon nebyl dnes schopný určit původ létajícího předmětu. Další poznatky by mohla přinést analýza trosek, které se americké síly snaží vyzvednout. Zásah by měl být snazší než u čínského balonu, jelikož povrch je zmrzlý.

Předmět neměl pohon ani jiné prvky, které by mu dovolovaly měnit směr letu, a nejsou poznatky, že by ho někdo řídil, uvedl Pentagon. „Není nám zatím jasné jeho využití,“ řekl o předmětu Kirby. Není jasné, zda předmět nesl výzvědné vybavení. Letěl v nižší hladině než sestřelený čínský balon, který se pohyboval ve výšce zhruba 18 000 metrů, uvedl mluvčí Bílého domu několik rozdílů mezi oběma zásahy.

Minulý týden v sobotu stíhačka americké armády sestřelila čínský balon, který Spojené státy označily za špionážní a který přelétl nad americkým územím. Peking sestřelení svého balónu odsoudil a uvedl, že šlo o civilní objekt, který sloužil k meteorologickému výzkumu. Podle USA byly čínské špionážní balony zpozorovány již dříve na pěti kontinentech a jsou součástí rozsáhlého rozvědného programu, který Čína vede roky.

Americké ministerstvo obchodu v reakci na incident s čínským sledovacím balonem zařadilo na obchodní černou listinu šest čínských subjektů podezřelých z napojení na program sledovacích balonů.

Na seznam bylo zařazeno pět společností a jeden výzkumný ústav kvůli podpoře čínských snah o modernizaci armády, konkrétně leteckých programů čínské armády, včetně výroby balonů a souvisejících komponent, uvedlo ministerstvo. Mezi tyto subjekty patří Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, dále pak Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology a Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Pro společnosti zařazení na černou listinu znamená omezení přístupu k amerických technologiím a investicím. Americké firmy nesmějí bez povolení prodávat vyspělé technologické produkty a služby firmám na seznamu.