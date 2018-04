Američané za vydání Nikulina děkují. Kreml je pobouřen

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Rozhodnutí českých úřadů vydat údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA dál jitří vášně. Bílý dům v pondělí oficiálně České republice poděkoval a za spolupráci vyjádřil vděčnost. Český ústavní soud vydání schválil i z důvodů dobře podané žádosti. Naopak ruské autority dávají najevo své zklamání, protože o Nikulinovo vydání také usilovaly. Podle Rusů se mají Češi připravit na zhoršené vztahy.

"Postavení zločinců před soud je významným aspektem při udržování spolehlivosti internetu a obraně našich základních hodnot. Chválíme Českou republiku, že v této věci prosazuje principy odpovědnosti a spravedlnosti," uvedl tiskový úřad Bílého domu.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Po převozu do USA Rus u soudu v San Francisku uvedl, že se cítí být nevinen.

Obětní beránek z "trollí farmy"

Nikulin má být podle listu USA Today ve čtvrtek předveden před federální soud v Kalifornii, který má rozhodnout o uvalení vazby. Rusovi hrozí odsouzení na desítky let do vězení. Podle listu není jasné, zda Nikulin byl v nějakém sepětí s ruskou "trollí farmou" firmy Internet Research Agency, kterou americké úřady obviňují z vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA. Avšak pouhé dva dny po Nikulinově zatčení američtí představitelé poprvé veřejně varovali, že ruská vláda řídila pokusy ovlivnit volby pirátskými pronikáním do počítačů a zveřejňováním soukromých informací.

"Počítačové pirátství není jen zločin, je to přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí Američanů," uvedl americký ministr spravedlnosti a generální prokurátor Jeff Sessions v prohlášení, ze kterého list citoval. "V tomto případu je obžalovaný ruský občan obviněn z toho, že pronikl do počítačových systémů několika významných amerických firem s použitím ukradených identit a potenciálně získal přístup k osobním informacím milionů Američanů. To je hluboce znepokojující chování, které opět přichází z Ruska. Nebudeme tolerovat zločinné počítačové útoky a vyšetřování a stíhání těchto zločinů bude mít prioritu bez ohledu na zemi, odkud pocházejí," dodal.

Ústavní soud problém nevidí

Ústavní soud při svém zkoumání kauzy nezjistil nic, co by zpochybňovalo nezávislost amerických soudních orgánů. Žádost o vydání byla dobře podložená. Ani hrozba vysokého trestu není podle soudců sama o sobě důvodem pro nesplnění mezinárodních závazků, tedy pro nevydání Nikulina, vyplývá z odůvodnění, které dnes soud zveřejnil.

Nikulinův advokát Martin Sadílek rozhodnutí ÚS respektuje. Nabízí se podle něj možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská práva, záleží však na rodičích klienta. "Já v tento okamžik musím vyčkat, až se situace trochu uklidní, protože oni jsou stále v nedobrém psychickém stavu a zatěžovat je těmito otázkami mi nepřijde vhodné," řekl Sadílek. S Nikulinem v kontaktu není, snaží se zjistit situaci v USA, možnosti jsou prý omezené.

"Co se týče základních náležitostí extradičních materiálů ze Spojených států amerických, tak tyto jednoznačně uvádí celou řadu důkazů nasvědčujících důvodnosti stěžovatelova trestního stíhání. To bylo již potvrzeno i americkým soudem, který na stěžovatele vydal mezinárodní zatykač," stojí v usnesení ÚS.

Rusové odůvodnění zpochybňují

Ruské ministerstvo vyjádřilo nad vydáním Nikulina do USA pobouření. Česko se podle něj při rozhodování "neřídilo právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority". Rozhodnutí vydat Nikulina do Spojených států Moskva považuje za "politicky motivovaný krok", jehož cílem je podkopat konstruktivní základy vzájemné spolupráce.

O porušení právních norem při vydání Nikulina do USA svědčí "urychlení verdiktu ústavního soudu ohledně stížnosti Nikulinových advokátů na přípustnost vydání do USA," uvádí ruské ministerstvo a konstatuje, že "byla ignorována oficiální žádost ruské generální prokuratury o vydání Nikulina do Ruska". Bez náležité pozornosti rovněž zůstaly opakované výzvy Ruska, aby česká strana přihlížela k tomu, že "v podmínkách protiruské hysterie rozpoutané v USA náš občan nemůže v této zemi počítat s nezaujatým a spravedlivým soudem".

"Přijmeme všechna potřebná opatření, abychom zajistili práva a obhájili zájmy ruského občana Nikulina," uvedlo ruské ministerstvo.