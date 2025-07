Američan, který zmizel z Moskvy, je v Praze, píše TASS

6. 7. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Američan Joseph Tater, kterého moskevský soud poslal na nucené psychiatrické léčení, se nachází v Praze a vrátit se do Moskvy nehodlá, napsala dnes ruská státní agentura TASS s odvoláním na nejmenované zdroje z ruských justičních orgánů.

Tater, který v Rusku čelil obvinění z napadení policisty, má podle nich vedle amerického i české občanství.

Tater byl podle zdroje z Kremlu jedním z devíti Američanů zadržovaných v Rusku, jejichž návrat si přál Washington v rámci potenciální výměny vězňů, napsala dříve agentura Reuters.

"Joseph Tater podle předběžných zjištění opustil území Ruské federace, když před více než měsícem odletěl z moskevského letiště Vnukovo do tureckého hlavního města. Následně z Istanbulu se Američan vydal do české metropole, kde v současnosti žije, protože má vedle amerického i české občanství. Vrátit se zpět do Ruska nehodlá," řekl zdroj ruské agentury.

Právě před měsícem TASS informoval, že Američan, kterého ruský soud poslal za výtržnost na 15 dní do vězení a později na nucenou psychiatrickou léčbu, opustil Rusko a není jasné, kde se nachází. "Taterovi se nějakým způsobem podařilo opustit zdravotnické zařízení, kam byl na základě rozhodnutí moskevského soudu poslán," citovala agentura nejmenovaný zdroj. Podle zdravotnických zdrojů Tater odešel z psychiatrické kliniky, protože lékaři neměli oprávnění ho tam držet, a propustili ho tudíž k ambulantní léčbě.

Američana zadrželi policisté loni v srpnu poté, co si v moskevském hotelu Radisson počínal agresivně a měl slovní konflikt s personálem, který jej odmítl ubytovat. Na strážnici pak podle agentury TASS odmítl předložit doklady a "hrubě popadl za ruku" policistku. Soud jej týž měsíc potrestal 15 dny vězení za výtržnost. Následující den ho pak vyšetřovatelé podle ruských agentur začali stíhat za napadení policisty, za což hrozí až pětiletý trest vězení, a soud ho poslal do vazby.

Letos v dubnu soud nařídil Američanovu hospitalizaci ve vyšetřovací vazbě kvůli duševní poruše, kterou mu diagnostikovali ruští lékaři, a o několik dní později ho poslal na nucené psychiatrické léčení. V této souvislosti zastavil jeho trestní stíhání. Šestačtyřicetiletý Američan vinu odmítal a jeho obhajoba trvala na jeho příčetnosti.

Tater dříve u ruského soudu řekl, že jej 18 let pronásledovala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) a že byl zatčen neprávem. Podle obhajoby Tater do Ruska přijel, aby požádal o politický azyl kvůli "pronásledování" ve Spojených státech. Zadržení kvůli výtržnictví ale Taterovu snahu získat azyl narušilo.