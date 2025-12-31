Dnes je středa 31. prosince 2025., Svátek má Silvestr
Počasí dnes -3°C Občasné sněžení

Albert vytahuje těžký kalibr: Tenhle leták bolí konkurenci

31. 12. 2025 – 6:55 | Zprávy | Anna Pecena

Albert vytahuje těžký kalibr: Tenhle leták bolí konkurenci
nákupy v Albertuzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Povánoční nákupy se letos můžou změnit v malý lov na senzace. Albert vypustil leták, který sráží ceny masa, uzenin, sýra i alkoholu na úroveň, jakou běžně vídáme jen párkrát do roka. Vepřová plec za necelých osmdesát korun, šunka pod dvacku, pivo pod dvacet. A to všechno v akci, která platí od 27. 12. do 31. 12.

Maso, které táhne celý leták

Hlavní hvězdou letáku je bez debat vepřová plec bez kosti v celku. Kilogram vyjde na 79,90 Kč, což znamená slevu 52 procent. Cena, která potěší každého, kdo plánuje řízky, guláš nebo poctivou pečeni na konec roku. V závěsu je hovězí zadní bez kosti v celku, chlazené, za 239 korun za kilo, se slevou 35 procent. To už je nabídka, která cílí i na svátečnější vaření.

Nezůstává ale jen u syrového masa. Šunka od kosti, obsluhovaný úsek, vychází na 19,90 Kč za 100 gramů, tedy se slevou 37 procent. Podle údajů z letáku má 87 procent masa, takže nejde o žádnou vodovou náhražku. Pro rychlé večeře nebo chlebíčky ideální volba.

Sýry, pomazánky a věci „k zakousnutí“

Vedle masa se Albert opírá i o studenou kuchyni. Sedlčanský Hermelín v duopacku (2×100 g) stojí 54,90 Kč, sleva činí 38 procent. K tomu Jihočeské pomazánkové tradiční, balení 150 g, za 24,90 Kč, se slevou 35 procent. To jsou přesně ty položky, které mizí z regálů rychlostí blesku, protože se hodí na silvestrovský stůl i běžnou snídani.

Nechybí ani pečivo. Albert Veka, balená a krájená, vyjde na 17,90 Kč, opět se slevou 35 procent. Jednoduchá, ale účinná nabídka, která dává smysl v kombinaci se šunkou a sýry.

Pivo, likér a něco na chroupání

Silvestrovská část letáku je jasná. Radegast Ryzí hořká 12, půllitrová plechovka, stojí 19,90 Kč. Běžná cena je 29,90 Kč, sleva tedy není kosmetická. K pivu se hodí Bohemia Chips, balení 150 g, za 24,90 Kč.

Tvrdší kalibr zastupuje Jägermeister 0,5 l za 199 Kč. Podle letáku jde o výrazné zlevnění oproti běžné ceně. Pro ty, kdo chtějí mít silvestrovský bar připravený bez kompromisů, jasná volba.

Celý leták působí jako jasný vzkaz konkurenci: konec roku se v Albertu ponese ve znamení agresivních cen. Akce platí od 27. 12. do 31. 12. a podle nabídky je zřejmé, že kdo přijde pozdě, může odejít s prázdnou.

Tagy:
slevy nákupy Silvestr Albert akce
Zdroje:
Albert.cz, kupi.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Čínské manévry u Tchaj-wanu odsoudila Evropská komise, Německo i Francie

Následující článek

Zase zneužití? Policie navrhuje obžalovat Feriho za další sexuální delikt

Nejnovější články