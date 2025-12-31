Albert vytahuje těžký kalibr: Tenhle leták bolí konkurenci
31. 12. 2025 – 6:55 | Zprávy | Anna Pecena
Povánoční nákupy se letos můžou změnit v malý lov na senzace. Albert vypustil leták, který sráží ceny masa, uzenin, sýra i alkoholu na úroveň, jakou běžně vídáme jen párkrát do roka. Vepřová plec za necelých osmdesát korun, šunka pod dvacku, pivo pod dvacet. A to všechno v akci, která platí od 27. 12. do 31. 12.
Maso, které táhne celý leták
Hlavní hvězdou letáku je bez debat vepřová plec bez kosti v celku. Kilogram vyjde na 79,90 Kč, což znamená slevu 52 procent. Cena, která potěší každého, kdo plánuje řízky, guláš nebo poctivou pečeni na konec roku. V závěsu je hovězí zadní bez kosti v celku, chlazené, za 239 korun za kilo, se slevou 35 procent. To už je nabídka, která cílí i na svátečnější vaření.
Nezůstává ale jen u syrového masa. Šunka od kosti, obsluhovaný úsek, vychází na 19,90 Kč za 100 gramů, tedy se slevou 37 procent. Podle údajů z letáku má 87 procent masa, takže nejde o žádnou vodovou náhražku. Pro rychlé večeře nebo chlebíčky ideální volba.
Sýry, pomazánky a věci „k zakousnutí“
Vedle masa se Albert opírá i o studenou kuchyni. Sedlčanský Hermelín v duopacku (2×100 g) stojí 54,90 Kč, sleva činí 38 procent. K tomu Jihočeské pomazánkové tradiční, balení 150 g, za 24,90 Kč, se slevou 35 procent. To jsou přesně ty položky, které mizí z regálů rychlostí blesku, protože se hodí na silvestrovský stůl i běžnou snídani.
Nechybí ani pečivo. Albert Veka, balená a krájená, vyjde na 17,90 Kč, opět se slevou 35 procent. Jednoduchá, ale účinná nabídka, která dává smysl v kombinaci se šunkou a sýry.
Pivo, likér a něco na chroupání
Silvestrovská část letáku je jasná. Radegast Ryzí hořká 12, půllitrová plechovka, stojí 19,90 Kč. Běžná cena je 29,90 Kč, sleva tedy není kosmetická. K pivu se hodí Bohemia Chips, balení 150 g, za 24,90 Kč.
Tvrdší kalibr zastupuje Jägermeister 0,5 l za 199 Kč. Podle letáku jde o výrazné zlevnění oproti běžné ceně. Pro ty, kdo chtějí mít silvestrovský bar připravený bez kompromisů, jasná volba.
Celý leták působí jako jasný vzkaz konkurenci: konec roku se v Albertu ponese ve znamení agresivních cen. Akce platí od 27. 12. do 31. 12. a podle nabídky je zřejmé, že kdo přijde pozdě, může odejít s prázdnou.