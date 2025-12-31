Dnes je středa 31. prosince 2025., Svátek má Silvestr
Zase zneužití? Policie navrhuje obžalovat Feriho za další sexuální delikt

31. 12. 2025 – 7:32 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Bývalý poslanec si odpykává trest za sexuální delikty a žádá o podmíněné propuštění. Hrozí mu ale obvinění z dalšího činu.

Exposlanec Dominik Feri si odpykává tři roky za sexuální zneužití dvou dívek. Kvůli trestnímu stíhání rezignoval na mandát poslance i členství v politické straně TOP 09, svou vinu ale od počátku odmítá.

Nedávno podal žádost o podmíněné propuštění, protože už má za sebou poměrnou část trestu. Žádostí se bude zabývat soud v lednu. Nezávisle na tom ale Ferimu hrozí další průšvih: Na cestě je nová obžaloba.

„Mohu potvrdit, že vyšetřování bylo skončeno a dozorujícímu státnímu zástupci byl předložen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin v sexuální oblasti,“ uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák pro ČTK.

Feri měl mít pohlavní styk s tehdy sedmnáctiletou dívkou, která se vším souhlasila. Jenže během aktu si Feri sundal kondom, což už mu partnerka nedovolila.

Policie věc nejdřív odložila a stejně se zachovalo i státní zastupitelství, podle Ústavního soudu se ale při podobném jednání může jednat o znásilnění.

Soud navíc vytkl policistům, že věc dostatečně neprověřili a nepokusili se ani zajistit digitální komunikaci jako důkaz, když debatovaná dívka Feriho konfrontovala a požadovala omluvu.

Tagy:
obvinění znásilnění zneužití politik sexuální násilí
Zdroje:
ČTK, Extra.cz, iRozhlas
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

