Zase zneužití? Policie navrhuje obžalovat Feriho za další sexuální delikt
31. 12. 2025 – 7:32 | Magazín | Jiří Rilke
Bývalý poslanec si odpykává trest za sexuální delikty a žádá o podmíněné propuštění. Hrozí mu ale obvinění z dalšího činu.
Exposlanec Dominik Feri si odpykává tři roky za sexuální zneužití dvou dívek. Kvůli trestnímu stíhání rezignoval na mandát poslance i členství v politické straně TOP 09, svou vinu ale od počátku odmítá.
Nedávno podal žádost o podmíněné propuštění, protože už má za sebou poměrnou část trestu. Žádostí se bude zabývat soud v lednu. Nezávisle na tom ale Ferimu hrozí další průšvih: Na cestě je nová obžaloba.
„Mohu potvrdit, že vyšetřování bylo skončeno a dozorujícímu státnímu zástupci byl předložen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin v sexuální oblasti,“ uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák pro ČTK.
Feri měl mít pohlavní styk s tehdy sedmnáctiletou dívkou, která se vším souhlasila. Jenže během aktu si Feri sundal kondom, což už mu partnerka nedovolila.
Policie věc nejdřív odložila a stejně se zachovalo i státní zastupitelství, podle Ústavního soudu se ale při podobném jednání může jednat o znásilnění.
Soud navíc vytkl policistům, že věc dostatečně neprověřili a nepokusili se ani zajistit digitální komunikaci jako důkaz, když debatovaná dívka Feriho konfrontovala a požadovala omluvu.