Agáta Hanychová: "Když jsem byla nevěrná, myslela jsem u toho na Kubu"
26. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Známá influencerka vytáhla pikantní historky ze záletů dávné minulosti.
Že Agáta Hanychová nebyla vždycky jen vtělením ryzích ctností a běloskvoucí morální čistoty, víme všichni a nikterak to nepopírá ani ona sama. A že ne vždycky dokázala zachovat věrnost svému partnerovi jakbysmet.
Ve svém podcastu Agáta a Ornella, který pravidelně vysílá s kamarádkou Ornellou Koktovou, ale nyní prozradila celou řadu celkem pikantních podrobností.
Vztahy byly divoké a partneři také měli milenky. Agáta nicméně neseděla zlomeně v koutku. Ne, místo toho milenkám rovnou volala a psala.
„Já jsem teda vždycky volala nebo jsem jim psala výhrůžný SMS, jestli jim stálo za to rozbít rodinu!“ hlásila Agáta a dodala, že nejčastěji to musela řešit v době vztahu s Jakubem Prachařem.
„Za Kuby jsem volala hodně, ale nedělejte to – k ničemu vám to nepomůže,“ radí do života.
Prachařova nevěra ji prý bolela tak moc, že se rozhodla pomstít tak, že ji začala oplácet.
„Dělala jsem to natruc, protože jsem byla nešťastná. A abych si zvedla sebevědomí. Pořád jsem ho ale strašně milovala, že i když jsem byla s někým jiným, tak jsem u toho myslela na Kubu,“ vysekla podivně bizarní kompliment nekompliment.
Se svým současným mužem, Mirkem Dopitou, už ale nic podobného zřejmě díkybohu řešit nemusí.