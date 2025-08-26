Plavky? K čemu! Nestydatá hvězda Ordinace šla na jachtě do naha
26. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka Anna Kulovaná, kterou znají především diváci seriálu Ordinace v růžové zahradě, si dopřála zasloužený a opravdu pořádný oddych.
Na tři týdny vyrazila do Řecka. Dovolenou ale nestrávila jen na pevnině: S partou přátel vyrazili na jachtu a na necelý měsíc se stala královnou všech moří.
„Bylo to nádherné, hned bych se vrátila. Skvělá parta lidí, slunce, moře, skvělé jídlo, co víc si přát,“ pochvalovala si na sociální síti.
A když už jste na jachtě a nevnímáte nic než uvolněnou relaxaci, k čemu plavky?
Anna sama přiznává, že je moc nemusí a radši se koupe na ostro, ačkoliv to ne všichni vidí rádi: „Mám to tak celoživotně, plavky nenosím. Moje děti to nesnášejí, obtěžuju je tím, ale já se cítím dobře,“ přiznala dříve pro Super.cz.
„Já prostě musím, nedá mi to. Jakmile vlezu do tepla, moře, tak jsem šťastná, euforická a uvolněná,“ dodala.
O jejím euforickém uvolnění si nakonec můžeme udělat obrázek sami – a stejně tak o skutečnosti, že opravdu nepřeháněla, když tvrdila, že s nahotou nemá problém.
Její sledující už o této skutečnosti ostatně vědí delší dobu: Například v prosinci před dvěma lety Anna přidávala fotku, jak se koupe v ledovém potoce. A také kompletně nahá.
View this post on Instagram